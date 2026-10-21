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История о падении кометы 12 800 лет назад получила продолжение
В споре о причине похолодания позднего дриаса появились новые результаты. Анализ осадков из Флориды указал на вулканические аэрозоли, а другая группа представила аргументы в пользу космического удара по данным из Гренландии.
Предположение о том, что около 12 800 лет назад Земля столкнулась с кометой или ее обломками, получило новое продолжение. В 2026 году исследователи опубликовали работы с разными объяснениями начала позднего дриаса — резкого похолодания в конце последнего оледенения. Одна группа обнаружила в осадках химический след, который связала с вулканизмом. Другая описала в гренландском льду сочетание частиц, совместимое, по ее мнению, с ударным событием.
Работу о вулканической причине похолодания авторы представили в Science Advances. Группа Люсьена Нана Йобо исследовала отложения подводного археологического памятника Пейдж-Ладсон во Флориде. Этот разрез представляет собой непрерывную и хорошо датированную последовательность осадков, охватывающую начало позднего дриаса. Ученые измеряли соотношение изотопов осмия, а также содержание рения и других элементов, помогающих различать источники вещества.
В слоях, соответствующих началу похолодания, обнаружили изменение изотопного состава осмия одновременно с повышенными концентрациями осмия и рения. Однако распределение высокосидерофильных элементов, нормированное относительно состава хондритов, оказалось ближе к характерному для вулканических аэрозолей. Авторы считают, что наблюдаемую комбинацию лучше объясняет поступление продуктов извержений, чем примесь внеземного материала.
Техасский университет A&M, который рассказал о результатах 10 августа, сообщил и о сопоставлении с независимыми записями из других мест. По интерпретации команды, краткая серия крупных извержений могла оказаться достаточно мощной, чтобы нарушить циркуляцию Атлантики и запустить климатические изменения.
Так ведущий автор Люсьен Нана Йобо сформулировал вывод работы. В получении образцов участвовали археологи Джесси Халлиган и Майкл Уотерс, ранее исследовавшие Пейдж-Ладсон. Подводное местонахождение позволило связать геохимические измерения с последовательностью отложений, в которой сохранен переход к холодному периоду.
Однако сторонники ударной гипотезы представили другую картину. 1 июня Институт изменения климата Университета Мэна опубликовал описание исследования Джеймса Кеннета, Пола Майевски, Андрея Курбатова и соавторов. Они изучили последовательность льда у края ледникового щита в районе Кангерлуссуака в Гренландии.
В темном, богатом пылью интервале команда описала кварц с ударными микроструктурами, расплавное стекло, сферулы, углеродные частицы и обогащение наночастиц рядом металлов, включая элементы платиновой группы. По мнению авторов, совокупность находок согласуется с кратким высокоэнергетическим событием — ударом или взрывом космического тела в атмосфере.
При этом исследователи отдельно оговорили ограничения ледового разреза: на него могли повлиять сжатие, таяние, проникновение талой воды и сопоставление образцов разных сезонов. Ни один из перечисленных признаков сам по себе не является однозначным доказательством удара. Их аргумент строится на совместном залегании нескольких типов частиц.
Две работы рассматривают разные архивы природных изменений и по-разному объясняют обнаруженное вещество. Новые результаты расширили спор о том, что произошло в начале позднего дриаса. Подтвержденного единого места падения кометы и общего согласия о космической причине этого похолодания эти публикации не установили.
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