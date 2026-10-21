Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Саудовская Аравия сменила руководителя проекта кубического здания «Мукааб»
Разработчика района New Murabba, где запланирован гигантский куб «Мукааб», возглавил Сабах Баракат. Компания также объявила о партнерстве для создания больницы на 200 коек. Эти изменения последовали за сообщениями о пересмотре финансирования мегапроекта.
У саудовского проекта New Murabba в Эр-Рияде, центральным объектом которого должен стать гигантский куб «Мукааб», сменилось руководство. Исполняющим обязанности генерального директора стал Сабах Баракат. О перестановке в конце августа сообщила Financial Times; в нынешнем составе руководства на официальном сайте компании также указан Баракат.
Он сменил Майкла Дайка, возглавлявшего New Murabba с января 2024 года. Как сообщает разработчик, у Бараката более 35 лет опыта в недвижимости и крупных городских проектах. Он занимает руководящую должность в Государственном инвестиционном фонде Саудовской Аравии, ранее временно возглавлял ROSHN и уже руководил New Murabba на этапе формирования компании.
Перестановка произошла после сообщений о пересмотре одного из самых необычных саудовских мегапроектов. В январе Reuters написало со ссылкой на источники о приостановке работ над «Мукаабом» за пределами выемки грунта и свайных операций. По данным агентства, власти оценивали финансирование и осуществимость замысла, тогда как развитие окружающего района предполагалось продолжать.
В мае компания, напротив, сообщала о выполнении крупных подготовительных работ: выемке почти 15 миллионов кубометров грунта и установке 1200 свай. Об этом тогда рассказал Naked Science. Эти данные относятся к подготовке фундамента. Они не устанавливают, когда начнется монтаж всей надземной конструкции или откроется комплекс для посетителей.
На действующей странице проекта New Murabba по-прежнему представляет «Мукааб» как архитектурную доминанту масштаба 400 метров. Внутри задуманы торговые пространства, гостиницы, жилье, панорамные виды и культурные объекты. Опубликованные изображения показывают проектную архитектуру с орнаментальным фасадом. Это рендеры будущего комплекса, а не фотографии готового здания.
Одним из конкретных соглашений нового этапа стало партнерство с Almana Medical Group. В сообщении от 25 августа компания объявила о планируемых инвестициях примерно в миллиард саудовских риялов в общую больницу. Для нее предусмотрен участок площадью более 16 тысяч квадратных метров рядом с дорогой принца Турки ибн Абдель-Азиза аль-Авваля.
В больнице рассчитывают разместить 200 коек. В перечень предполагаемых направлений входят экстренная помощь, травматология, семейная медицина, педиатрия, неонатология, ортопедия, кардиология и нейронауки. Разработчик называет соглашение первым активированным инвестиционным пакетом в рамках генерального плана. В релизе указана планируемая стоимость, а не сумма уже выполненных строительных работ.
Медицинский объект должен обслуживать будущие жилые и деловые кварталы New Murabba. В том же сообщении компания ориентируется на население более 280 тысяч человек. Район проектируют по принципу 15-минутной доступности основных услуг: жилые дома, рабочие места и общественные пространства предполагается связать пешеходными маршрутами. Больница заявлена как часть общей социальной инфраструктуры района.
В актуальной презентации перечислены несколько форм участия партнеров: продажа земельных участков, совместные предприятия и стратегические соглашения. Помимо «Мукааба», район включает жилье, офисы, торговлю, гостиницы и общественные пространства. Разработчик продолжает предлагать отдельные участки и направления частным инвесторам, а в руководящей команде сохраняются отдельные должности, отвечающие за сам «Мукааб» и его технологии.
Комментарии
Илон Маск в очередной раз представил автомобиль с беспрецедентными возможностями — буквально умеющий делать кульбиты в воздухе. Еще он разгоняется до 100 километров менее чем за секунду, что много лучше любой машины в истории. Но помогут ли все эти рекорды компании Tesla, которая уже много лет упорно отказывается создавать новые массовые автомобильные платформы? Или правы те, кто считают, что она полным ходом несется к катастрофе?
Часть людей, страдающих депрессией, сталкиваются с состоянием, напоминающим постоянный джетлаг, и почти не реагируют на антидепрессанты. Результаты нового исследования позволили предположить, что у таких пациентов — циркадный подтип депрессии, связанный с нарушением внутренних биологических ритмов организма.
Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства совершил неожиданное астрономическое открытие: на снимках, сделанных в рамках глубокого обзора северного неба с 16 по 24 сентября 2026 года, исследователи обнаружили неизвестную комету. После тщательной проверки Центр малых планет Международного астрономического союза 8 октября официального подтвердил открытие и присвоил объекту обозначение C/2026 S1.
То, что ученые первоначально приняли за веточку или часть насекомого, оказалось древнейшим из известных прямых палеонтологических свидетельств существования у ящериц способности произвольно отбрасывать хвост еще в меловом периоде.
Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства совершил неожиданное астрономическое открытие: на снимках, сделанных в рамках глубокого обзора северного неба с 16 по 24 сентября 2026 года, исследователи обнаружили неизвестную комету. После тщательной проверки Центр малых планет Международного астрономического союза 8 октября официального подтвердил открытие и присвоил объекту обозначение C/2026 S1.
Илон Маск в очередной раз представил автомобиль с беспрецедентными возможностями — буквально умеющий делать кульбиты в воздухе. Еще он разгоняется до 100 километров менее чем за секунду, что много лучше любой машины в истории. Но помогут ли все эти рекорды компании Tesla, которая уже много лет упорно отказывается создавать новые массовые автомобильные платформы? Или правы те, кто считают, что она полным ходом несется к катастрофе?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Октября, 2017
Нужна ли науке оригинальность?
16 Июня, 2015
Иллюзии вокруг нас
1 Февраля, 2016
Самые странные объекты на картах Google Earth
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно