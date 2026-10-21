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Roman Markin
Roman Markin
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Саудовская Аравия сменила руководителя проекта кубического здания «Мукааб»

Разработчика района New Murabba, где запланирован гигантский куб «Мукааб», возглавил Сабах Баракат. Компания также объявила о партнерстве для создания больницы на 200 коек. Эти изменения последовали за сообщениями о пересмотре финансирования мегапроекта.

Сообщество
# архитектура
# города
# инвестиции
# небоскрёбы
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Рендер кубического комплекса «Мукааб» в Эр-Рияде / © New Murabba
Рендер кубического комплекса «Мукааб» в Эр-Рияде / © New Murabba

У саудовского проекта New Murabba в Эр-Рияде, центральным объектом которого должен стать гигантский куб «Мукааб», сменилось руководство. Исполняющим обязанности генерального директора стал Сабах Баракат. О перестановке в конце августа сообщила Financial Times; в нынешнем составе руководства на официальном сайте компании также указан Баракат.

Он сменил Майкла Дайка, возглавлявшего New Murabba с января 2024 года. Как сообщает разработчик, у Бараката более 35 лет опыта в недвижимости и крупных городских проектах. Он занимает руководящую должность в Государственном инвестиционном фонде Саудовской Аравии, ранее временно возглавлял ROSHN и уже руководил New Murabba на этапе формирования компании.

Перестановка произошла после сообщений о пересмотре одного из самых необычных саудовских мегапроектов. В январе Reuters написало со ссылкой на источники о приостановке работ над «Мукаабом» за пределами выемки грунта и свайных операций. По данным агентства, власти оценивали финансирование и осуществимость замысла, тогда как развитие окружающего района предполагалось продолжать.

В мае компания, напротив, сообщала о выполнении крупных подготовительных работ: выемке почти 15 миллионов кубометров грунта и установке 1200 свай. Об этом тогда рассказал Naked Science. Эти данные относятся к подготовке фундамента. Они не устанавливают, когда начнется монтаж всей надземной конструкции или откроется комплекс для посетителей.

На действующей странице проекта New Murabba по-прежнему представляет «Мукааб» как архитектурную доминанту масштаба 400 метров. Внутри задуманы торговые пространства, гостиницы, жилье, панорамные виды и культурные объекты. Опубликованные изображения показывают проектную архитектуру с орнаментальным фасадом. Это рендеры будущего комплекса, а не фотографии готового здания.

Одним из конкретных соглашений нового этапа стало партнерство с Almana Medical Group. В сообщении от 25 августа компания объявила о планируемых инвестициях примерно в миллиард саудовских риялов в общую больницу. Для нее предусмотрен участок площадью более 16 тысяч квадратных метров рядом с дорогой принца Турки ибн Абдель-Азиза аль-Авваля.

«Это инвестиционное партнерство — первое из многих соглашений, которые мы планируем объявить в ближайшие месяцы», — заявил Баракат.

В больнице рассчитывают разместить 200 коек. В перечень предполагаемых направлений входят экстренная помощь, травматология, семейная медицина, педиатрия, неонатология, ортопедия, кардиология и нейронауки. Разработчик называет соглашение первым активированным инвестиционным пакетом в рамках генерального плана. В релизе указана планируемая стоимость, а не сумма уже выполненных строительных работ.

Медицинский объект должен обслуживать будущие жилые и деловые кварталы New Murabba. В том же сообщении компания ориентируется на население более 280 тысяч человек. Район проектируют по принципу 15-минутной доступности основных услуг: жилые дома, рабочие места и общественные пространства предполагается связать пешеходными маршрутами. Больница заявлена как часть общей социальной инфраструктуры района.

В актуальной презентации перечислены несколько форм участия партнеров: продажа земельных участков, совместные предприятия и стратегические соглашения. Помимо «Мукааба», район включает жилье, офисы, торговлю, гостиницы и общественные пространства. Разработчик продолжает предлагать отдельные участки и направления частным инвесторам, а в руководящей команде сохраняются отдельные должности, отвечающие за сам «Мукааб» и его технологии.

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Сообщество
# архитектура
# города
# инвестиции
# небоскрёбы
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
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