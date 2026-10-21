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Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост
Башня Джидда приблизилась к отметке 500 метров и уже превысила высоту нью-йоркского Central Park Tower. Инженеры опубликовали октябрьский снимок стройки. По проекту небоскреб должен подняться более чем на километр, а завершение работ теперь ожидают в конце 2028 года.
Строящаяся в Саудовской Аравии башня Jeddah Tower продолжает расти после многолетней паузы. Инжиниринговая компания Thornton Tomasetti опубликовала октябрьскую фотографию здания и сообщила, что оно уже превысило высоту Central Park Tower в Нью-Йорке и приближается к 500 метрам. Самой высокой завершенной постройкой мира башня пока не стала: ее проектная высота превышает один километр.
В сообщениях начала октября фигурировали 118 этажей и примерно 474 метра. Эти показатели приводил телеканал Aaj. Для сравнения, высота Central Park Tower составляет 472,4 метра. Речь идет о достигнутой высоте строительных конструкций, а не о готовности всех этажей к эксплуатации: фасады, инженерные системы и внутренняя отделка выполняются отдельными этапами.
Нынешняя стадия заметно отличается от положения в начале года. В январском обновлении Thornton Tomasetti сообщала о преодолении 80 этажей в декабре 2025-го. В апреле компания объявила о готовности ста этажей. Архитектурное бюро AS+GG в сентябре зафиксировало 113 этажей и 454 метра.
Проект подготовили Эдриан Смит и Гордон Гилл. Как объясняют архитекторы, в плане башня напоминает три расходящихся лепестка, а ее крылья постепенно сужаются к вершине. Изменение поперечного сечения помогает уменьшать ветровые нагрузки. Внешний облик связывают со свернутыми листьями молодых пустынных растений. Общая площадь здания по опубликованному проекту составляет около 530 тысяч квадратных метров.
Конструкция должна выдерживать не только собственный вес, но и сильные ветры на большой высоте. Thornton Tomasetti вместе с архитекторами и специалистами RWDI использовала компьютерное моделирование и испытания в аэродинамической трубе. В основании предусмотрена пятиметровая железобетонная плита на 270 буронабивных сваях. Диаметр каждой — 1,8 метра, а глубина отдельных свай достигает 105 метров.
В здании запланированы гостиница, офисы, обслуживаемые апартаменты и жилые помещения. На 157-м уровне предполагается круглая открытая терраса диаметром около 30 метров. Она должна стать частью высотной обзорной площадки. В проекте AS+GG указаны 59 лифтов, в том числе пять двухэтажных; для лифтов к обсерватории заявлена скорость 10 метров в секунду.
Глава Jeddah Economic Company Фабьен Тоскано в октябрьских сообщениях назвал ориентиром завершения конец 2028 года. Ранее в публикациях встречались более ранние сроки. На странице Thornton Tomasetti статус проекта остается Ongoing — работы продолжаются. Достижение рекордной высоты, окончание строительства и открытие здания для посетителей будут разными событиями.
Компания также показала видеозапись строительства 2026 года. Она позволяет увидеть устройство площадки и работу над высотной частью башни. Октябрьский снимок ниже первоначальной километровой отметки: до проектной вершины строителям предстоит пройти еще примерно половину высоты здания.
Строительство Jeddah Tower в 2026 году / © Thornton Tomasetti
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