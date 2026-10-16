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Под крылом Boeing 747 компании Stratolaunch заметили неизвестную ранее ракету
Самолет Boeing 747-400 компании Stratolaunch недавно заметили в Мохаве с ранее неизвестной ракетой, подвешенной под левым крылом. Во время полета его сопровождал бизнес-джет Cessna Citation, выполнявший роль самолета сопровождения.
Boeing 747-400 компании Stratolaunch, известный также под названием Spirit of Mojave («Дух Мохаве»), попал в объективы фотографов с неизвестной ранее ракетой под левым крылом. Кроме внешней полезной нагрузки, на пилоне и нижней поверхности крыла позади ракеты были заметны специальные нити, предназначенные для визуализации воздушного потока.
Самолет сфотографировал авиационный фотограф Бреннан О’Нил. По его словам, фотографии были сделаны, когда Boeing 747 возвращался на аэродром Мохаве в Калифорнии.
По всей видимости, самолет участвовал в испытательном полете ранее не представленной ракеты, которую могут включить в программу испытаний гиперзвуковых систем Stratolaunch. Вероятнее всего, речь идет о полете с закрепленным на самолете экспериментальным изделием, которое не планировалось отделять от носителя. Такие испытания позволяют оценить поведение ракеты при размещении на Boeing 747 и изучить особенности обтекания конструкции воздушным потоком.
Нити, заметные на пилоне и нижней поверхности крыла, используются в так называемых ниточных испытаниях — методе визуализации воздушного потока, применяемом при летных испытаниях и продувках в аэродинамических трубах. Он позволяет определить направление и характер движения воздуха, а также исследовать особенности пограничного слоя. Для этого на поверхность самолета или его модели закрепляют короткие отрезки нитей, которые под воздействием воздушного потока отклоняются по направлению его движения.
Назначение объекта, закрепленного под левым крылом Spirit of Mojave, пока не установлено. Ракета находится примерно в том месте, где конструкция Boeing 747 предусматривает возможность установки дополнительного, неработающего двигателя между фюзеляжем и внутренним двигателем левого крыла.
Имеющихся фотографий недостаточно, чтобы определить, является ли неизвестный объект ракетой-носителем, экспериментальным образцом двигательной установки или полезной нагрузкой другого типа. При этом в задней части конструкции также заметен дополнительный ракетный ускоритель.
После отказа от первоначальных планов по созданию семейства ракет воздушного старта для вывода полезных нагрузок на орбиту Stratolaunch все больше сосредоточивается на испытаниях гиперзвуковых летательных аппаратов. Сейчас компания располагает специализированными самолетами и экспериментальными аппаратами, предназначенными для разработки и оценки гиперзвуковых технологий.
Наиболее известная система компании — Talon-A, автономный гиперзвуковой испытательный аппарат с ракетным двигателем. В отличие от одноразовых экспериментальных изделий, он рассчитан на посадку после завершения испытательного полета и последующее повторное использование.
Кроме того, Stratolaunch эксплуатирует самолет Roc с шестью двигателями и двумя фюзеляжами. По размаху крыла он остается крупнейшим самолетом в мире.
Boeing 747-400 Spirit of Mojave служит второй воздушной стартовой платформой компании. Ранее самолет назывался Cosmic Girl и принадлежал Virgin Orbit. После прекращения деятельности этой компании в 2023 году Boeing 747 приобрела Stratolaunch.
Комментарии
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