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У берегов Турции обнаружили древнейшее в мире кораблекрушение

Археологи заявили об обнаружении у берегов Турции древнейшего из известных кораблекрушений. Возраст затонувшего судна оценивается в 4400–4700 лет. Оно относится к раннему бронзовому веку — примерно к тому же периоду, когда строили Великую пирамиду в Гизе.

Подводный археолог собирает артефакты / © Hakan Öniz

Деревянный корпус судна не сохранился, однако на морском дне остались керамические сосуды, в которых перевозили грузы. Примечательно, что внутри некоторых из них до сих пор обнаруживаются следы содержимого.

Останки судна обнаружили недалеко от острова Кекова у побережья провинции Анталья на юге Турции. Артефакты разбросаны по подводному склону на глубине всего 30 метров. Археологи нашли три крупных каменных якоря и более 30 керамических сосудов для хранения и перевозки товаров, известных как амфоры.

Поскольку древесина судна не сохранилась, исследователи не смогли применить радиоуглеродное датирование — метод определения возраста органических материалов по содержанию радиоактивного изотопа углерода-14. Вместо этого археологи изучили форму амфор. Гончарные изделия менялись на протяжении столетий, поэтому характерные особенности керамики позволяют соотнести ее с определенными историческими периодами.

Сосуды из района Кекова имеют характерную форму: две ручки, выступающий поясок посередине и плоское основание. По словам историков, такая конструкция соответствует амфорам, найденным в Египте и на Ближнем Востоке, возраст которых уже установлен и составляет 4400–4700 лет.

Археологи полагают, что судно отправилось в плавание из одного из портов на восточном побережье Средиземного моря. Возможно, оно направлялось в древнюю Трою, расположенную на территории современной северо-западной Турции, или на Крит, где жили представители минойской цивилизации.

Морские путешествия были сопряжены с серьезными опасностями, особенно в районе острова Кекова, где сильные течения и ветры погубили множество судов. В этом районе насчитываются сотни кораблекрушений. Их поиском и изучением занимается Ассоциация средиземноморской археологии.

Находка у острова Кекова теперь занимает первое место в списке древнейших известных кораблекрушений в мире. Ранее рекорд принадлежал затонувшему судну у острова Докос на юге Греции. Его возраст оценивается примерно в 4200 лет.

Самое древнее из известных кораблекрушений, при котором деревянный корпус сохранился целиком, обнаружили в Черном море у берегов Болгарии. Этому судну около 2400 лет.

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