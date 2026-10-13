Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1549
Посты: 1210
6

Почему эпидемии чумы в России не будет?

После недавнего инцидента в Иркутской области общественность заговорила о легочной чуме. Диагноз этот звучит страшно, вот только эпидемии сейчас опасаться не стоит.

Сообщество
# бактериальные инфекции
# здоровье
# пневмония
# чума
# эпидемия
© Roger Harris, Science Photo Library
© Roger Harris, Science Photo Library

В начале октября в СМИ и социальных сетях прогремела новость о смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. По одной из популярных версий, девушка якобы разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. В медиа сразу же появились сообщения, что умерла девушка именно от легочной чумы. При этом официальные ведомства заявляли об «острой пневмонии неясной этиологии». 

В некоторых районах области ввели карантин, но 10 октября его сняли. Произошел ли в реальности какой-либо инцидент с пробиркой, однозначно сказать невозможно. Однако даже если бы девушка действительно умерла от легочной чумы, эпидемию уже можно не опасаться.

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. Когда-то эпидемии этого заболевания уносили тысячи и даже миллионы жизней. Особо пугающе звучала легочная чума, способная передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. Однако есть нюанс: чтобы другой человек заразился, контакт должен быть достаточно близким.

В наше время заболевшие легочной чумой заражают относительно небольшое количество людей. Так, в 2004 году произошла вспышка заболевания в Уганде. Тогда двое людей заразили всего по одному человеку — тех, кто за ними ухаживал. Другие люди, находившиеся рядом, не заболели. Это, между прочим, 23 человека. 

И это не единственный случай. Как показало исследование, один человек, заболевший легочной чумой, заражает в среднем 1,3 человека. Специалисты фиксируют такой уровень заразности без мер предосторожности и лечения. 

Однако можно вспомнить большую эпидемию чумы, которая произошла в 2017 году на Мадагаскаре и унесла жизни более 200 человек. Вот только там чума считается эндемичным заболеванием. Это означает, что Yersinia pestis там заносят из природных очагов. При этом тогда «действовали» разные штаммы бактерии, но все они оказались чувствительны к антибиотикам. Если лечение начать своевременно, с большой вероятностью человек поправится. 

Стоит учитывать, что после инфицирования чума проявляется достаточно быстро — от одного дня до недели. При этом о новых случаях заболевания в Иркутской области ничего не известно, хотя прошло уже более десяти дней. Таким образом, даже если девушка действительно умерла от чумы, то цепочка заражений уже, вероятно, прервалась.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# бактериальные инфекции
# здоровье
# пневмония
# чума
# эпидемия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Окт
500
Столкновение галактик — катастрофа или путь эволюции?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Окт
1200
Осины в метели
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Окт
800
Юбилей двух ледяных гигантов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
Лекция
17 Окт
600
Аутопсия: как тело рассказывает правду
ВСмысле
Онлайн
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Когда ошибка невозможна: медицина стартов и посадок космических экипажей
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Плазма тоже воздействует: ученые из МФТИ выявили дополнительный источник волн при испытании материалов электронным пучком

    13 октября, 13:05

  2. Ученые из России научили нейросети находить руду в два раза быстрее

    13 октября, 12:12

  3. Биологи выяснили, как мертвые слоны меняют африканскую саванну

    13 октября, 11:34

  4. Ученые впервые сняли на видео, как жало пчелы качает яд после отделения от тела

    13 октября, 11:21
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Александр Березин
13 минут назад
Дмитрий, нет, это достоверно не так. Одни из самых долгожителей -- слоны, у которых мозг больше любого наземного существа, в океане -- киты,

Ученые назвали самое старое животное на планете

Евгений Болданов
36 минут назад
Ольга, и кто входит, если не секрет, в это мировое правительство? А то мы не знаем.

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Александр Березин
1 час назад
Иван, шел 2026-й, а все еще есть люди, не знающие, что в мозгу ноль нейросетей, и это название нейросети компьютерные получили в результате неверного

Наблюдения «Гайи» поставили под сомнение наличие темной материи в нашей Галактике

Александр Французов
3 часа назад
Дмитрий, думаете африканские скамеры?)

Инфографика: как соотносятся экономики стран БРИКС и «Большой семерки» по номинальному ВВП

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Зависимость прямо пропорциональная, чем меньше мозгов тем дольше животное живет. Вывод: мозг сокращает жизнь. Хотя у людей наоборот.

Ученые назвали самое старое животное на планете

Олег Арестов
4 часа назад
Руслан, агрессия в ответ на призыв к уничтожению вполне понятна. Не понятен ваш посыл. Учёные, спонсируеиы капиталом себя дискредитировали, они

Ученые предложили вдвое сократить население Земли

Дмитрий Нетсев
5 часов назад
Александр, считать чернокожим фенотипически белого человека — абсурд всегда. Но в Америке, почему-то, норма.

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

Александр Бобков
6 часов назад
Давайте перевернем ситуацию: из чисел, приведенных в статье, посчитаем, что ЕС деграднул на -11%, в частности Эстония на -7%, а Норвегия на -19,1%; и это за

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

A Б
7 часов назад
Я надеюсь не на английском тесты проводились?

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

A Б
7 часов назад
Дмитрий, и сколько по-твоему Магометов родилось в Македонии?

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

Black Reader
7 часов назад
Школа еще не перестроилась. Домашку ещё продолжают задавать, но делают ее нейросети. Надо менять формат. Своей головой школьники сейчас не думают.

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

Black Reader
8 часов назад
Дмитрий,

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

Дмитрий Простов
8 часов назад
Александр, этой копапасте больше 10 лет😆

Инфографика: как соотносятся экономики стран БРИКС и «Большой семерки» по номинальному ВВП

Иван Колупаев
10 часов назад
Опять неправильная карта нарушающая территориальную целостность РФ 😏 Никак нейросеть "Елизавета Завьялова" нормально рисовать не научится.

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

Дмитрий Дмитрий
10 часов назад
Ещё бы корреляцию этой статистики с количеством новорожденных европейцев с именем Магомет.

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

ArtemITuser .
13 часов назад
Дальше уходит СССР - сильнее деградирует и общество

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

Иван Колупаев
13 часов назад
В сущности вообще все что мы видим это лишь "визуализация" 😏 Данные с сенсоров обрабатываются нейросетью. Порой с немалыми искажениями. Когда

Наблюдения «Гайи» поставили под сомнение наличие темной материи в нашей Галактике

Вячеслав Ермолаев
16 часов назад
Ёжкин, насчёт гравитации. Валерий Поляков непрерывно проработал на орбите 438 суток. После посадки он самостоятельно вышел из корабля и дошёл до

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Вячеслав Ермолаев
16 часов назад
Ёжкин, а вот наши ученые говорят, что при полёте на Марс и обратно экипаж получит безопасную дозу в 0.7 Зиверта при предельной дозе в 1 зиверт. Это

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Вячеслав Ермолаев
16 часов назад
Николай, смысл простой: повысить выживаемость цивилизации. 70 млн лет назад на Землю упал Чексулубский астероид. Энергия удара оценивается в 100

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Самые обсуждаемые