Почему эпидемии чумы в России не будет?

После недавнего инцидента в Иркутской области общественность заговорила о легочной чуме. Диагноз этот звучит страшно, вот только эпидемии сейчас опасаться не стоит.

© Roger Harris, Science Photo Library

В начале октября в СМИ и социальных сетях прогремела новость о смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. По одной из популярных версий, девушка якобы разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. В медиа сразу же появились сообщения, что умерла девушка именно от легочной чумы. При этом официальные ведомства заявляли об «острой пневмонии неясной этиологии».

В некоторых районах области ввели карантин, но 10 октября его сняли. Произошел ли в реальности какой-либо инцидент с пробиркой, однозначно сказать невозможно. Однако даже если бы девушка действительно умерла от легочной чумы, эпидемию уже можно не опасаться.

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. Когда-то эпидемии этого заболевания уносили тысячи и даже миллионы жизней. Особо пугающе звучала легочная чума, способная передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. Однако есть нюанс: чтобы другой человек заразился, контакт должен быть достаточно близким.

В наше время заболевшие легочной чумой заражают относительно небольшое количество людей. Так, в 2004 году произошла вспышка заболевания в Уганде. Тогда двое людей заразили всего по одному человеку — тех, кто за ними ухаживал. Другие люди, находившиеся рядом, не заболели. Это, между прочим, 23 человека.

И это не единственный случай. Как показало исследование, один человек, заболевший легочной чумой, заражает в среднем 1,3 человека. Специалисты фиксируют такой уровень заразности без мер предосторожности и лечения.

Однако можно вспомнить большую эпидемию чумы, которая произошла в 2017 году на Мадагаскаре и унесла жизни более 200 человек. Вот только там чума считается эндемичным заболеванием. Это означает, что Yersinia pestis там заносят из природных очагов. При этом тогда «действовали» разные штаммы бактерии, но все они оказались чувствительны к антибиотикам. Если лечение начать своевременно, с большой вероятностью человек поправится.

Стоит учитывать, что после инфицирования чума проявляется достаточно быстро — от одного дня до недели. При этом о новых случаях заболевания в Иркутской области ничего не известно, хотя прошло уже более десяти дней. Таким образом, даже если девушка действительно умерла от чумы, то цепочка заражений уже, вероятно, прервалась.

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