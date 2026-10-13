Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Почему эпидемии чумы в России не будет?
После недавнего инцидента в Иркутской области общественность заговорила о легочной чуме. Диагноз этот звучит страшно, вот только эпидемии сейчас опасаться не стоит.
В начале октября в СМИ и социальных сетях прогремела новость о смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. По одной из популярных версий, девушка якобы разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. В медиа сразу же появились сообщения, что умерла девушка именно от легочной чумы. При этом официальные ведомства заявляли об «острой пневмонии неясной этиологии».
В некоторых районах области ввели карантин, но 10 октября его сняли. Произошел ли в реальности какой-либо инцидент с пробиркой, однозначно сказать невозможно. Однако даже если бы девушка действительно умерла от легочной чумы, эпидемию уже можно не опасаться.
Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. Когда-то эпидемии этого заболевания уносили тысячи и даже миллионы жизней. Особо пугающе звучала легочная чума, способная передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. Однако есть нюанс: чтобы другой человек заразился, контакт должен быть достаточно близким.
В наше время заболевшие легочной чумой заражают относительно небольшое количество людей. Так, в 2004 году произошла вспышка заболевания в Уганде. Тогда двое людей заразили всего по одному человеку — тех, кто за ними ухаживал. Другие люди, находившиеся рядом, не заболели. Это, между прочим, 23 человека.
И это не единственный случай. Как показало исследование, один человек, заболевший легочной чумой, заражает в среднем 1,3 человека. Специалисты фиксируют такой уровень заразности без мер предосторожности и лечения.
Однако можно вспомнить большую эпидемию чумы, которая произошла в 2017 году на Мадагаскаре и унесла жизни более 200 человек. Вот только там чума считается эндемичным заболеванием. Это означает, что Yersinia pestis там заносят из природных очагов. При этом тогда «действовали» разные штаммы бактерии, но все они оказались чувствительны к антибиотикам. Если лечение начать своевременно, с большой вероятностью человек поправится.
Стоит учитывать, что после инфицирования чума проявляется достаточно быстро — от одного дня до недели. При этом о новых случаях заболевания в Иркутской области ничего не известно, хотя прошло уже более десяти дней. Таким образом, даже если девушка действительно умерла от чумы, то цепочка заражений уже, вероятно, прервалась.
Комментарии
Топологические изоляторы проводят ток только по поверхности и поэтому рассматриваются как перспективные материалы для будущей электроники и квантовых технологий. Особый интерес представляет их контакт со сверхпроводниками. Физики из НИУ ВШЭ показали, что недавний эксперимент, в котором в такой гибридной структуре якобы наблюдалось объединение электронных пар на рекордном расстоянии 1,5 мкм, допускает более прозаичное объяснение. По их мнению, тот же сигнал может быть обусловлен обычным прохождением электронов через сверхпроводник. Дискуссия исследователей развернулась на страницах Nature Physics.
Некогда ученые открыли темную материю, заметив, что звезды во внешней части Млечного Пути вращаются быстрее, чем должны, — из-за тяготения темной материи, окружающей видимую часть диска нашей Галактики. Новые данные показывают нечто странное: прежние наблюдения были ошибкой, а если верить новым, Млечный Путь — исключение, где темной материи якобы почти нет.
Исследователи впервые запечатлели детальную работу отделенного от тела пчелиного жала и расшифровали его уникальный биомеханический принцип. Выяснилось, что этот микроскопический орган функционирует как полностью автономный двойной поршневой насос с эластичными складными клапанами, который обеспечивает непрерывную и непрекращающуюся подачу яда под кожу жертвы даже после гибели самого насекомого.
Некогда ученые открыли темную материю, заметив, что звезды во внешней части Млечного Пути вращаются быстрее, чем должны, — из-за тяготения темной материи, окружающей видимую часть диска нашей Галактики. Новые данные показывают нечто странное: прежние наблюдения были ошибкой, а если верить новым, Млечный Путь — исключение, где темной материи якобы почти нет.
Прием оливкового масла перед углеводной пищей помог предотвратить резкие скачки сахара в крови, замедлил процесс пищеварения и запустил слаженную цепочку сигналов между нервной системой и гормонами. Ученые выяснили, что полезные жиры, принятые непосредственно перед углеводами, включают слаженную систему защиты от гипергликемии, которая продолжает эффективно работать даже при тяжелом диабете второго типа.
Топологические изоляторы проводят ток только по поверхности и поэтому рассматриваются как перспективные материалы для будущей электроники и квантовых технологий. Особый интерес представляет их контакт со сверхпроводниками. Физики из НИУ ВШЭ показали, что недавний эксперимент, в котором в такой гибридной структуре якобы наблюдалось объединение электронных пар на рекордном расстоянии 1,5 мкм, допускает более прозаичное объяснение. По их мнению, тот же сигнал может быть обусловлен обычным прохождением электронов через сверхпроводник. Дискуссия исследователей развернулась на страницах Nature Physics.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Июня, 2016
Земля в занимательных числах
11 Августа, 2016
«Ударная» четверка: лучшие боевые вертолеты России и США
14 Ноября, 2020
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
23 Августа, 2020
Гипотеза Лавлока: что, если Земля – живой организм?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно