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Европейский вариант беспилотного истребителя XQ-58A Valkyrie U740 выполнил первый полет

Европейский вариант беспилотного истребителя XQ-58A Valkyrie U740 выполнил первый полет / © Kratos

Испытание стало очередным шагом к созданию боеготового комплекса, который Германия рассчитывает получить к 2029 году. Разработка ведется на фоне подготовки Военно-воздушных сил Германии (Люфтваффе) к приобретению нового класса реактивных боевых беспилотников. Их появление может существенно изменить возможности страны в области применения беспилотной авиации, которые традиционно были ограниченными.

Как сообщила Airbus 12 октября, испытательный полет состоялся на неназванном полигоне в Северной Европе. Аппарат выполнил взлет с помощью стартового ракетного ускорителя, маневры на различных высотах и полет на скорости до 960 километров в час. В ходе испытания также проверялась возможность изменения задания непосредственно во время полета. По данным Airbus, все поставленные цели были достигнуты.

На следующем этапе планируется интегрировать разработанную Airbus систему управления миссией MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure — многоцелевая автономная реконфигурируемая защищенная система). Она должна обеспечить европейский контроль над программным обеспечением самолета и архитектурой управления выполнением боевых задач. По замыслу разработчиков, MARS позволит беспилотникам действовать автономно и координировать свои действия в составе группы, сохраняя при этом участие человека в принятии наиболее важных решений.

В основу U740 положен американский XQ-58A Valkyrie, разработанный компанией Kratos как сравнительно недорогая платформа для выполнения боевых задач. Airbus адаптирует самолет, интегрируя собственную систему MARS. Такой подход позволит предложить Германии боевой беспилотный комплекс, находящийся под европейским контролем, не дожидаясь завершения разработки совершенно новой конструкции самолета.

Одна из характерных особенностей U740 — возможность взлета с помощью ракетного ускорителя, благодаря которой аппарат меньше зависит от обычных взлетно-посадочных полос. Первоначальная конструкция Valkyrie предусматривала преимущественно парашютное возвращение на землю, однако более новые варианты получили возможность взлетать с использованием ракетного ускорителя и садиться на взлетно-посадочную полосу. Это расширяет возможности применения аппарата и позволяет выбирать более разнообразные места базирования.

Для Люфтваффе такая схема может оказаться полезной при рассредоточении авиации, а также при запуске беспилотников с площадок, где отсутствуют полноценные аэродромы или где существующая инфраструктура подвергается угрозе нападения.

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