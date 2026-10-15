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Roman Markin
Roman Markin
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20 самых страшных фильмов по частоте пульса – Science of Scare

Авторы Science of Scare измеряли пульс зрителей и вариабельность сердечного ритма во время просмотра хорроров. По итогам эксперимента «Синистер» получил 96 баллов из 100, «Астрал. Онлайн» — 95, а «Скинамаринк» — 91. Собрали двадцать фильмов из этой подборки.

Сообщество
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# Психология
# пульс
# рейтинг
# сердце
# Страх
# фильмы ужасов
# эксперимент
Промоизображение фильма «Синистер» (2012), лидера рейтинга Science of Scare / © Alliance Films (UK) Limited, Apple TV
Промоизображение фильма «Синистер» (2012), лидера рейтинга Science of Scare / © Alliance Films (UK) Limited, Apple TV

Проект Science of Scare опубликовал рейтинг хорроров, составленный по реакции организма зрителей. В версии, обновленной 8 октября 2026 года, первое место сохранил «Синистер» Скотта Дерриксона — 96 баллов из 100. За ним идут «Астрал. Онлайн» с 95 баллами и «Скинамаринк» с 91. Ниже — двадцать фильмов из верхней части подборки, от лидера до картин с оценкой 70 баллов.

В эксперименте участвуют 250 зрителей с пульсометрами. Итоговый Scare Score учитывает средний и максимальный пульс, а также вариабельность сердечного ритма — изменение интервалов между ударами. Ее снижение организаторы связывают с устойчивым напряжением. Авторы объясняют:

«Чтобы зрители не уставали, показы проходят на протяжении нескольких недель».

Во время «Синистера» средний пульс участников поднимался с 64 до 86 ударов в минуту, а в самом напряженном эпизоде достигал 131. Вариабельность ритма снижалась на 21 процент.

В центре сюжета «Синистера» — писатель, работающий над книгами о реальных преступлениях. Герой Итана Хоука перевозит семью в дом, где произошло убийство, и находит на чердаке коробку с домашними кинозаписями. Поиски материала для новой книги постепенно ставят под угрозу его близких. Так завязку фильма описывает его карточка на Apple TV.

У «Астрала. Онлайн» средний пульс оказался еще выше — 88 ударов в минуту, однако общий балл составил 95. Хоррор Роба Сэвиджа рассказывает о шестерых друзьях, которые проводят спиритический сеанс через Zoom во время карантина. По данным Shudder, картину снимали дистанционно: актеры сами работали с камерами, светом и практическими эффектами в своих домах, а режиссер руководил ими удаленно. О таком способе съемки сервис рассказал при анонсе фильма.

В «Скинамаринке» Кайла Эдварда Болла двое детей просыпаются ночью и обнаруживают, что отец исчез, а вместе с ним пропали окна и двери дома. Такой сюжет приводит официальный дистрибьютор. При просмотре вариабельность сердечного ритма участников снижалась на 22 процента. Фильм впервые показали на фестивале Fantasia в 2022 году; в североамериканский прокат он вышел в январе 2023-го.

В обновлении за 2026 год организаторы добавили 15 новых фильмов, но ни один не вошел в первую двадцать пятерку. Несколько картин в подборке получили равные баллы: у «Два, три, демон, приди!» и «Дома ада» по 75, а у «Заклятия 2», «Оно», «Пустоши тьмы» и «Спуска» — по 74. В официальном рейтинге фильмы с одинаковыми оценками делят места; ниже они перечислены последовательно, как на карточках подборки.

Двадцать фильмов из подборки

  1. «Синистер» (2012) — 96 баллов из 100.
  2. «Астрал. Онлайн» (2020) — 95 баллов из 100.
  3. «Скинамаринк» (2022) — 91 балл из 100.
  4. «Астрал» (2010) — 90 баллов из 100.
  5. «Заклятие» (2013) — 88 баллов из 100.
  6. «Реинкарнация» (2018) — 81 балл из 100.
  7. «Улыбка 2» (2024) — 79 баллов из 100.
  8. «Улыбка» (2022) — 78 баллов из 100.
  9. «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005) — 76 баллов из 100.
  10. «Два, три, демон, приди!» (2023) — 75 баллов из 100.
  11. «Дом ада» (2015) — 75 баллов из 100.
  12. «Заклятие 2» (2016) — 74 балла из 100.
  13. «Оно» (2014) — 74 балла из 100.
  14. «Пустошь тьмы» (2020) — 74 балла из 100.
  15. «Спуск» (2005) — 74 балла из 100.
  16. «Паранормальное явление» (2007) — 73 балла из 100.
  17. «Бабадук» (2014) — 72 балла из 100.
  18. «Тихое место 2» (2021) — 71 балл из 100.
  19. «Демон внутри» (2016) — 70 баллов из 100.
  20. «Астрал: Глава 2» (2013) — 70 баллов из 100.

Однако рейтинг отражает результаты конкретной группы участников и только тех фильмов, которые были включены в эксперимент. Проект рассматривает англоязычные картины. Баллы не являются оценкой сценария, актерской игры или качества кино: это показатель реакции зрителей во время сеанса. У каждого человека свои страхи, поэтому его самый жуткий фильм может оказаться совсем другим.

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Сообщество
# кино
# Психология
# пульс
# рейтинг
# сердце
# Страх
# фильмы ужасов
# эксперимент
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