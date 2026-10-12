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В Италии обнаружили бронзовый меч возрастом 3000 лет
Подводные археологи обнаружили бронзовый меч возрастом около 3000 лет во время раскопок затопленного поселения бронзового века на озере Меццано в Италии.
Находку сделали у южного берега озера в ходе последнего этапа исследований, проводившихся археологами Службы подводной археологии при Управлении археологии, изящных искусств и ландшафта провинции Витербо и Южной Этрурии.
По данным исследователей, меч относится к XIII веку до нашей эры, то есть к позднему бронзовому веку. Он сохранился в удивительно хорошем состоянии: даже после более чем трех тысячелетий под водой его режущая кромка по-прежнему остается острой. Это уже третий бронзовый меч, поднятый со дна озера Меццано с начала археологических исследований в 1970-х годах.
Озеро Меццано расположено в кратере потухшего вулкана в исторической области Тушия в центральной Италии. Под водой находятся остатки обширного доисторического поселения, построенного на деревянных конструкциях. Люди начали заселять это место в раннем бронзовом веке, в начале II тысячелетия до нашей эры, и продолжали жить здесь на протяжении последующих доисторических эпох.
Обнаруженный меч соответствует традициям изготовления оружия, существовавшим в Центральной Италии в позднем бронзовом веке. В этот период местные сообщества поддерживали разветвленные сети связей и обмена на Апеннинском полуострове и в более широком Средиземноморском регионе.
Бронзовое оружие того времени служило не только практическим целям. Мечи и другие виды вооружения также символизировали общественное положение, принадлежность к определённой группе и социальную власть.
Меч нашли в непосредственной близости от бронзовой бритвы. По словам исследователей, подобные сочетания предметов известны и на других памятниках бронзового века. Они могут указывать на принадлежность находок людям высокого общественного положения, в том числе представителям военной элиты.
Ученые также пытаются выяснить, почему в самом поселении и вокруг него оказалось так много металлических предметов.
Бронзовые мечи, топоры и наконечники копий находят в заболоченных местностях и водоемах по всей доисторической Европе. Некоторые исследователи считают, что часть таких предметов намеренно помещали в воду в рамках ритуальных обрядов, связанных с культом водоемов.
На озере Меццано археологи заметили закономерность: металлические артефакты в разных частях затопленного поселения встречаются на сходной глубине. Дальнейшие исследования помогут установить, свидетельствует ли это о намеренном размещении предметов под водой или же они оказались там в результате других процессов, повлиявших на поселение.
Водно-болотная среда озера Меццано позволила сохранить обширный археологический и природный материал. Он дает ученым возможность изучать ремесленное производство, торговые связи и социальную организацию доисторических сообществ.
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