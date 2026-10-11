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У берегов Мексики сняли необычные волны, возникшие при прорыве эстуария

В мексиканском городе Сан-Хосе-дель-Кабо находится эстуарий Сан-Хосе, играющий важную роль в поддержании биоразнообразия на юге полуострова Калифорния. Ютубер Блэр Конклин опубликовал видео, на котором видно, как огромная масса воды прорывает прибрежный песчаный вал и вырывается из эстуария в Тихий океан.

© Skid Kids, YouTube

Эстуарий Сан-Хосе — одна из самых непредсказуемых зон для серфинга в этом регионе. После сильных штормов обильный сток иногда размывает прибрежную насыпь, меняя форму устья реки. В такие моменты паводковые воды иногда выносят в зону катания сточные воды, деревья, мусор и другие опасные предметы.

Однако прорыв, попавший на видео с дрона, впечатлил местных жителей. Один из мужчин, проработавших в этом районе 26 лет, отметил, что никогда не видел ничего подобного.

Впечатляющие кадры выложил на своем канале скимбордист и ютубер Блэр Конклин. Снял видео на дрон его друг Эмилио. На записи видно, как небольшой ручей превращается в мощный поток.

© Skid Kids, YouTube

Бушующий поток образовал посреди пляжа огромный канал шириной около 40 метров. В Тихий океан вместе с водой неслись деревья и водяные лилии. Когда бурный поток коричневой воды и пены сталкивался с волнами, идущими со стороны океана, в устье поднимались огромные стоячие волны.

Местным властям пришлось оттеснить зрителей подальше от разрушающихся песчаных берегов. По словам Конклина, это один из крупнейших прорывов эстуария, которые он видел. Издание Surfer также полагает, что это мог быть один из крупнейших прорывов, когда-либо наблюдавшихся. Однако официально этот момент никто не измерял и рекорд не подтверждал.

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