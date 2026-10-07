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Roman Markin
Roman Markin
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Ави Леб заключил пари об обнаружении внеземного разума до конца 2030 года

Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб ожидает, что до конца 2030 года ученые подтвердят существование инопланетных технологий или обнаружат внеземную жизнь на Земле. Он заключил пари с издателем журнала Skeptic Майклом Шермером. О соглашении стороны сообщили в ноябре 2025 года.

Сообщество
# Seti
# Ави Леб
# астрономия
# внеземная жизнь
# Гарвард
# инопланетяне
# кометы
# космос
# радиотелескопы
Ави Леб. Фотография из авторской галереи астрофизика, 25 апреля 2020 года / © Lotem Loeb
Ави Леб. Фотография из авторской галереи астрофизика, 25 апреля 2020 года / © Lotem Loeb

Пари между Ави Лебом и Майклом Шермером зарегистрировано на платформе Long Bets. Шермер поставил на то, что до 31 декабря 2030 года подтверждения посещения Земли инопланетянами не будет. Леб принял вызов. О договоренности 25 ноября 2025 года сообщил журнал Skeptic.

Для победы Леба открытие должны признать как минимум две организации из трех: NASA, Национальный научный фонд США и Американское астрономическое общество. Условия предусматривают обнаружение объекта внеземного технологического происхождения либо инопланетной биологической формы на Земле. Общая сумма пари — 1000 долларов. При любом исходе деньги получит фонд проекта Galileo, которым руководит Леб.

Свой прогноз астрофизик связывает с развитием наблюдений. Среди причин для оптимизма он называет открытие межзвездного объекта 3I/ATLAS, начало работы обсерватории имени Веры Рубин и строительство обсерваторий Galileo. В записи о пари Леб написал:

«Лучше быть оптимистом, потому что жизнь иногда становится самоисполняющимся пророчеством».

3I/ATLAS оказался в центре спора после открытия летом 2025 года. В июле Леб вместе с Адамом Хиббердом и Адамом Кроулом рассмотрели версию, согласно которой объект мог иметь искусственное происхождение. Авторы анализировали его траекторию, прохождение вблизи планет и возможные маневры гипотетического аппарата. Они обозначили эту работу как преимущественно учебное упражнение. В одном из сценариев речь шла о прибытии к Земле в конце ноября — начале декабря 2025 года.

По данным NASA, 3I/ATLAS — межзвездная комета, обнаруженная 1 июля 2025 года телескопом системы ATLAS в Чили. Ее орбита не замыкается вокруг Солнца: объект прибыл из-за пределов Солнечной системы и продолжает свой путь наружу. На снимках «Хаббла» вокруг ядра видна пылевая оболочка. Агентство также сообщает, что комета не представляла угрозы Земле. Минимальное расстояние до нашей планеты составляло около 270 миллионов километров.

Комета 3I/ATLAS на последовательности из 53 кадров навигационной камеры аппарата Juice, снятых в ноябре 2025 года. Видео опубликовано 19 марта 2026 года / © ESA/Juice/NavCam, CC BY-SA 3.0 IGO: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/

В 2026 году появились результаты наблюдений, во время которых ученые искали у 3I/ATLAS признаки работающей техники. 3 июня Институт SETI представил исследование, проведенное на радиотелескопах Allen Telescope Array в Калифорнии. Комету наблюдали более семи часов в диапазоне от 1 до 9 гигагерц. Поиск был направлен на узкополосные радиосигналы, которые могли бы исходить от искусственного передатчика.

Первоначально исследователи зарегистрировали около 74 миллионов сигналов. После исключения помех и отбора по ожидаемому движению источника осталось примерно 200 кандидатов. При дальнейшей проверке все они оказались связаны с земной техникой или спутниками на орбите нашей планеты. Признаков внеземной технологии команда не обнаружила. Наблюдения позволили установить ограничения на мощность возможных передатчиков в исследованном диапазоне частот.

Еще одну проверку провела группа, работавшая с данными китайского радиотелескопа FAST. Ученые искали периодические радиосигналы со стороны 3I/ATLAS и сопоставляли данные нескольких приемных лучей, чтобы отделять возможный сигнал объекта от помех. В статье, опубликованной 24 августа 2026 года в The Astronomical Journal, авторы сообщили, что убедительных искусственных периодических сигналов не нашли. Обновленная версия работы появилась на arXiv 4 сентября. Оба исследования касались определенных типов радиосигналов и ограниченных периодов наблюдения. В Институте SETI считают межзвездные объекты перспективными целями для поиска технологических следов: естественные свойства таких тел нужны исследователям и для сравнения с будущими необычными находками.

В октябре в соцсетях появился пост с утверждением, что инопланетяне могут достигнуть Земли «через 16 дней», и ссылкой на имя Леба. Однако в опубликованных условиях его пари указан срок до конца 2030 года. Подтверждения 16-дневного прогноза в приведенных заявлениях астрофизика нет.

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Сообщество
# Seti
# Ави Леб
# астрономия
# внеземная жизнь
# Гарвард
# инопланетяне
# кометы
# космос
# радиотелескопы
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