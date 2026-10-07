Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Телескоп Gemini North получил самый детализированный снимок остатка сверхновой SN 1181
Астрономы с помощью телескопа Gemini North на Гавайях получили новый снимок Pa 30 — остатка сверхновой, который, как считается, образовался после взрыва звезды, наблюдавшегося людьми в августе 1181 года.
Историческая сверхновая SN 1181 — одна из всего пяти сверхновых в Млечном Пути, которые люди достоверно наблюдали до изобретения телескопа. В восьми китайских, японских и арабских письменных источниках описаны астрономические наблюдения этого объекта в период с 4 по 6 августа 1181 года. Современные ученые и историки считают, что сверхновая была видна в созвездии Кассиопеи в течение 185 дней.
Согласно современным представлениям о сверхновых, которые постоянно уточняются благодаря телескопам вроде Gemini, взрыв 1181 года должен был оставить после себя наблюдаемый след. Ученые считают, что таким остатком является Pa 30. На сегодняшний день это наиболее вероятный кандидат на роль остатка знаменитой сверхновой SN 1181.
Несмотря на то что люди наблюдали сверхновую в 1181 году без помощи телескопов, сам объект Pa 30 был обнаружен лишь в 2013 году. Весьма вероятно, что это остаток той самой сверхновой, взорвавшейся 845 лет назад. Его нашли в рамках проекта гражданской науки по поиску планетарных туманностей в данных космического телескопа Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Pa 30 стала 30-й туманностью, обнаруженной американским астрономом-любителем Даной Патчиком. Отсюда и обозначение объекта — Patchick #30.
Вскоре после обнаружения Pa 30 ученые провели дополнительные наблюдения с помощью Национальной обсерватории Китт-Пик. Первые данные о предполагаемом возрасте и яркости объекта позволили предположить, что он действительно может быть остатком SN 1181.
Новый снимок получен с помощью спектрографа Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS). Он позволил с высокой детализацией рассмотреть необычную структуру остатка, напоминающую фейерверк. Разрешение изображения волокнистой структуры Pa 30 примерно в десять раз выше, чем на предыдущих снимках. Это дает новые сведения о химическом составе объекта и истории его формирования.
«Узловатая структура» остатка может свидетельствовать о существовании различий в температуре или плотности околозвездной среды. Именно они могли повлиять на форму выброшенного при взрыве вещества по мере его радиального расширения.
Pa 30 представляет собой уникальный остаток сверхновой. Оставшаяся в его центре звезда имеет чрезвычайно высокую температуру — около 200 000 °C. При этом она испускает сверхбыстрый звездный ветер со скоростью примерно 16 000 километров в секунду.
Необычным является и положение центральной звезды: она находится практически точно в центре остатка. После взрыва сверхновой сохранившаяся звезда почти всегда оказывается смещённой относительно геометрического центра.
SN 1181 представляет огромный интерес не только благодаря своей необычной красоте, но и истории ее наблюдений и изучения. Благодаря записям, сделанным людьми в 1181 году, задолго до появления даже самых примитивных телескопов, ученые в 2026 году продолжают узнавать больше о Вселенной, ее прошлом и происходящих в ней изменениях.
Комментарии
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
В научной литературе давно обсуждается вопрос существенного вреда от сахара, особенно в ранний период формирования организма человека — до трех лет. Но для полноценного изучения вопроса нужны большие выборки детей, которым сахара не давали. Этически организовать такое было очень сложно, но группа ученых нашла такие данные в истории Великобритании, в середине прошлого века на много лет лишившей своих детей сахара.
Нобелевская неделя продолжается второй по счету номинацией. В Стокгольме объявили, кто в 2026 году оказался достоин премии за «наиболее важное открытие или изобретение в области физики».
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
История и настоящее атомной отрасли насыщены множеством аббревиатур, на первый взгляд совсем загадочных. На деле понять их несложно, а стоящие за этим истории необычны и весьма увлекательны. Ниже мы выделим такие термины. И, как читатель скоро обнаружит, они вплотную касаются его жизни далеко не только через поток электронов из розетки.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Октября, 2014
Смех, игра и обезьяны
17 Сентября, 2015
Забытые виды спорта
29 Ноября, 2018
Квантовая запутанность — королева парадоксов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно