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Телескоп Gemini North получил самый детализированный снимок остатка сверхновой SN 1181

Астрономы с помощью телескопа Gemini North на Гавайях получили новый снимок Pa 30 — остатка сверхновой, который, как считается, образовался после взрыва звезды, наблюдавшегося людьми в августе 1181 года.

Pa 30 / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA

Историческая сверхновая SN 1181 — одна из всего пяти сверхновых в Млечном Пути, которые люди достоверно наблюдали до изобретения телескопа. В восьми китайских, японских и арабских письменных источниках описаны астрономические наблюдения этого объекта в период с 4 по 6 августа 1181 года. Современные ученые и историки считают, что сверхновая была видна в созвездии Кассиопеи в течение 185 дней.

Согласно современным представлениям о сверхновых, которые постоянно уточняются благодаря телескопам вроде Gemini, взрыв 1181 года должен был оставить после себя наблюдаемый след. Ученые считают, что таким остатком является Pa 30. На сегодняшний день это наиболее вероятный кандидат на роль остатка знаменитой сверхновой SN 1181.

Несмотря на то что люди наблюдали сверхновую в 1181 году без помощи телескопов, сам объект Pa 30 был обнаружен лишь в 2013 году. Весьма вероятно, что это остаток той самой сверхновой, взорвавшейся 845 лет назад. Его нашли в рамках проекта гражданской науки по поиску планетарных туманностей в данных космического телескопа Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Pa 30 стала 30-й туманностью, обнаруженной американским астрономом-любителем Даной Патчиком. Отсюда и обозначение объекта — Patchick #30.

Вскоре после обнаружения Pa 30 ученые провели дополнительные наблюдения с помощью Национальной обсерватории Китт-Пик. Первые данные о предполагаемом возрасте и яркости объекта позволили предположить, что он действительно может быть остатком SN 1181.

Новый снимок получен с помощью спектрографа Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS). Он позволил с высокой детализацией рассмотреть необычную структуру остатка, напоминающую фейерверк. Разрешение изображения волокнистой структуры Pa 30 примерно в десять раз выше, чем на предыдущих снимках. Это дает новые сведения о химическом составе объекта и истории его формирования.

«Узловатая структура» остатка может свидетельствовать о существовании различий в температуре или плотности околозвездной среды. Именно они могли повлиять на форму выброшенного при взрыве вещества по мере его радиального расширения.

Pa 30 представляет собой уникальный остаток сверхновой. Оставшаяся в его центре звезда имеет чрезвычайно высокую температуру — около 200 000 °C. При этом она испускает сверхбыстрый звездный ветер со скоростью примерно 16 000 километров в секунду.

Необычным является и положение центральной звезды: она находится практически точно в центре остатка. После взрыва сверхновой сохранившаяся звезда почти всегда оказывается смещённой относительно геометрического центра.

SN 1181 представляет огромный интерес не только благодаря своей необычной красоте, но и истории ее наблюдений и изучения. Благодаря записям, сделанным людьми в 1181 году, задолго до появления даже самых примитивных телескопов, ученые в 2026 году продолжают узнавать больше о Вселенной, ее прошлом и происходящих в ней изменениях.

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