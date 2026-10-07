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Новые спутниковые снимки показали масштаб разрушений в Газе
Обновление картографического сервиса Google Maps позволило оценить масштабы разрушений, произошедших за три года войны в Газе, а также тяжесть продолжающегося гуманитарного кризиса, с которым сталкиваются 2,3 миллиона жителей сектора.
Снимки были сделаны в июне этого года и показывают новые разрушения жилых домов, предприятий, культовых сооружений и инфраструктуры, произошедшие после установления хрупкого перемирия почти 12 месяцев назад.
На них видны огромные палаточные лагеря, протянувшиеся вдоль значительной части побережья, зачастую всего в нескольких метрах от моря. Когда-то оживленный главный порт Газы, ныне сильно поврежденный и лишившийся рыбацких лодок, окружен временными жилищами. Все доступные свободные участки в городе Газа заполнены самодельными постройками, палатками и лачугами.
Снимки также демонстрируют масштаб разрушений в северных городах, таких как Бейт-Ханун, а также уничтожение культовых сооружений, включая мечеть Истикляль в Хан-Юнисе. Крупные районы города Газы, такие как Джабалия и Шуджаия, неоднократно подвергавшиеся израильским военным операциям, теперь явно непригодны для проживания.
На юге сектора видны огромные площади, покрытые обломками зданий. Вдоль границы с Египтом просматривается широкая полоса территории, которая, судя по всему, была расчищена израильскими силами. Город Рафах, похоже, практически полностью превращён в руины, а район Тель-эс-Султан — буквально стерт с лица земли.
По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев, более 2,1 миллиона перемещенных лиц в Газе живут в палатках и временных убежищах. Около 82% всех зданий сектора — примерно 200 000 строений — получили повреждения, причем около двух третей из них были полностью разрушены.
Согласно недавней оценке ООН, после объявления о прекращении огня в октябре 2025 года количество разрушенных зданий по всей Газе увеличилось еще на 9%.
Комментарии
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