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В Австралии впервые испытали новую гиперзвуковую ракету HACM

США и Австралия совместно разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету HACM, которая после серьезных задержек наконец перешла к летным испытаниям.

Художественное изображение ракеты / © Raytheon

Гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) ВВС США наконец перешла к летным испытаниям. Как минимум один ее «сброс» уже состоялся над испытательным полигоном в Австралии.

Программа HACM столкнулась с серьезными задержками, и ВВС США пошли на рискованный шаг, сократив первоначальный объем испытаний, чтобы попытаться сохранить график разработки. Официальная цель программы заключается в том, чтобы в 2027 году принять решение о начале ускоренной закупки ракет HACM.

ВВС США работают над HACM совместно с Королевскими ВВС Австралии (RAAF). В основу HACM также легли наработки проекта Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), который реализовывало Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

В 2022 году разработчиком ракеты была выбрана компания Raytheon (ныне официально входящая в RTX) совместно с Northrop Grumman. Сообщается, что в новой системе межвидовой номенклатуры вооружений США ракета получила обозначение AHM-4A.

«ВВС США совместно с Австралией провели летное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты HACM в рамках продолжающейся работы по развитию возможностей нанесения ударов на большие дальности», — сообщил представитель ВВС США.

Однако неизвестно, на каком именно полигоне состоялся «сброс», а также дата его испытания. Неизвестно также, совершала ли ракета после отделения от носителя самостоятельный полет с использованием собственного двигателя и, если да, то как долго. Не сообщается и тип самолета, с которого был сброшен испытательный образец.

Ранее ВВС США заявляли, что планируют проводить запуски HACM в Австралии. Долгое время предполагалось, что испытания пройдут на огромном испытательном полигоне Вумера, который хорошо подходит для проведения дальних летных испытаний. США и Австралия уже сотрудничали в проведении других испытаний гиперзвукового оружия на Вумере. Удаленное расположение полигона во внутренних районах страны также позволяет проводить более чувствительные испытания вдали от посторонних наблюдателей.

В любом случае американские военные и их австралийские коллеги уже неоднократно подчеркивали, что считают гиперзвуковое оружие одним из ключевых факторов успеха в будущих конфликтах, особенно в войнах высокой интенсивности — например, потенциальном противостоянии с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

В целом гиперзвуковые крылатые ракеты с воздушно-реактивными двигателями предоставляют ценный и достаточно гибкий инструмент для быстрого поражения целей, особенно тех, которые требуют немедленной атаки, на значительном удалении.

Высокая скорость и маневренность такого оружия значительно повышают его способность преодолевать противовоздушную оборону противника и сокращают время, которое остается у противника на реакцию.

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