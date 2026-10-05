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В Швейцарии обнаружили редкую средневековую систему отопления

В Швейцарии обнаружили редкую средневековую систему отопления / © José Cano Correa, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt

Прекрасно сохранившаяся система горячего воздуха была обнаружена во время археологических работ по адресу Петерсграбен, 52, на месте бывшей трапезной монастыря Гнаденталь. По мнению специалистов, установка относится к XIII или XIV веку. Подобные находки в Швейцарии встречаются крайне редко.

Основой сложной системы была расположенная под землей каменная камера, заполненная полевыми камнями, способными накапливать и долго сохранять тепло. Под ней находился топочный канал, выложенный каменными блоками и кирпичом. Археологи также обнаружили две стрельчатые арки, сохранившиеся на своих первоначальных местах. Когда в топке разжигали огонь, горячий воздух поступал в камеру и нагревал камни. Затем тепло поднималось вверх через восемь отверстий в перекрытии. Их можно было открывать и закрывать, регулируя поступление теплого воздуха в расположенную над системой трапезную.

Дым, образовавшийся при горении, выводился наружу до того, как нагретый воздух попадал в помещение. Благодаря этому трапезная отапливалась преимущественно за счет циркуляции горячего воздуха. Конструкция демонстрирует удивительно сложный подход к отоплению помещений в Средние века.

Монастырь Гнаденталь был основан в XIII веке, когда это место находилось за пределами городских стен Базеля. Впоследствии его здания использовали несколько монашеских общин. После Реформации монастырский комплекс постепенно исчез, и от его прежних построек осталось сравнительно мало видимых следов. Поэтому новая находка дает археологам ценную информацию как о средневековой архитектуре, так и о технологиях, позволявших сделать большие помещения для совместного пребывания людей более комфортными.

Остатки системы обнаружили во время раскопок, связанных со строительством новой университетской библиотеки в Базеле.

Исследователи задокументировали отопительную установку с помощью традиционных археологических методов, а также создали ее подробную трехмерную модель. Цифровая реконструкция позволит специалистам изучать и измерять систему еще долгое время, даже если в ходе дальнейшего строительства часть археологических остатков в конечном итоге придется засыпать или демонтировать.

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