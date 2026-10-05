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В Швейцарии обнаружили редкую средневековую систему отопления
Археологи в Базеле обнаружили исключительно редкую средневековую систему отопления, которая на протяжении нескольких столетий скрывалась под руинами бывшего монастыря.
Прекрасно сохранившаяся система горячего воздуха была обнаружена во время археологических работ по адресу Петерсграбен, 52, на месте бывшей трапезной монастыря Гнаденталь. По мнению специалистов, установка относится к XIII или XIV веку. Подобные находки в Швейцарии встречаются крайне редко.
Основой сложной системы была расположенная под землей каменная камера, заполненная полевыми камнями, способными накапливать и долго сохранять тепло. Под ней находился топочный канал, выложенный каменными блоками и кирпичом. Археологи также обнаружили две стрельчатые арки, сохранившиеся на своих первоначальных местах. Когда в топке разжигали огонь, горячий воздух поступал в камеру и нагревал камни. Затем тепло поднималось вверх через восемь отверстий в перекрытии. Их можно было открывать и закрывать, регулируя поступление теплого воздуха в расположенную над системой трапезную.
Дым, образовавшийся при горении, выводился наружу до того, как нагретый воздух попадал в помещение. Благодаря этому трапезная отапливалась преимущественно за счет циркуляции горячего воздуха. Конструкция демонстрирует удивительно сложный подход к отоплению помещений в Средние века.
Монастырь Гнаденталь был основан в XIII веке, когда это место находилось за пределами городских стен Базеля. Впоследствии его здания использовали несколько монашеских общин. После Реформации монастырский комплекс постепенно исчез, и от его прежних построек осталось сравнительно мало видимых следов. Поэтому новая находка дает археологам ценную информацию как о средневековой архитектуре, так и о технологиях, позволявших сделать большие помещения для совместного пребывания людей более комфортными.
Остатки системы обнаружили во время раскопок, связанных со строительством новой университетской библиотеки в Базеле.
Исследователи задокументировали отопительную установку с помощью традиционных археологических методов, а также создали ее подробную трехмерную модель. Цифровая реконструкция позволит специалистам изучать и измерять систему еще долгое время, даже если в ходе дальнейшего строительства часть археологических остатков в конечном итоге придется засыпать или демонтировать.
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