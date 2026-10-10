Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
С точки зрения науки: почему тараканы поселяются даже в чистой квартире?
Тараканов часто ассоциируют с грязными жилищами и антисанитарией. Но многие люди встречали их даже в самых чистых квартирах. Почему так происходит?
Единственный континент, на котором в естественной среде не живут тараканы — это Антарктида. Хотя и тут их встречали — люди случайно привозили их на научные станции. Кстати, человек становится невольным разносчиком тараканов и внутри своего города. Сами тараканы редко приползают в новостройку, зато их легко могут принести на своих вещах жители и даже их гости.
Уже внутри дома тараканы легко перебираются из одной квартиры в другую — через щели, вентиляцию и стояки. При этом они не обязательно выбирают грязные квартиры. Без еды тараканы легко могут обойтись и прожить даже более месяца, а вот без воды — нет. Миски с водой для животных, конденсат, капли в раковине — все это источники воды для тараканов. А еду они и так найдут, например книги, бумагу и мыло. А еще они могут повредить электропроводку.
Получается, одна из опасностей тараканов — потенциальная порча имущества. Еще они могут испортить продукты питания. Все запасы они не съедят, вот только и люди, скорее всего, не захотят есть то, в чем заметили таракана. Ведь тараканы — разносчики возбудителей инфекционных заболеваний, включая дизентерию. Они путешествуют по всему дому, в том числе по подвалам, канализации, чердакам и мусоропроводам. Так что, даже если в квартирах царят чистота и порядок, тараканы могут перенести болезнетворные бактерии из других мест.
Как бороться с тараканами? Увы, они устойчивы ко многим инсектицидам — ядам для насекомых. А те химикаты, которые на них действуют, могут отравить и самого человека. Конечно, можно вызвать специальные службы, которые избавят дом от вредителя. Но тараканы могут вернуться обратно.
Желательно создать условия, в которых тараканам будет тяжело выжить — убрать источники воды. Важно следить, чтобы из крана не капала вода, вытирать насухо раковину. Уезжая, рекомендуется перекрывать воду.
Комментарии
Планетологи давно пытаются разгадать тайну образования самого необычного облака на Марсе, длина которого может достигать примерно двух тысяч километров. Авторы нового исследования сопоставили данные европейского орбитального аппарата Mars Express с компьютерной моделью атмосферы Красной планеты и пришли к выводу, что оно возникает благодаря редкому физическому процессу.
Многие из нас с детства запомнили простое правило: анализы крови сдают натощак. Так врачи получают более «чистую» информацию, потому что организм находится в состоянии покоя. Анализ большого объема данных показал, что это критично всего для четырех тестов.
Всего пяти дней воздействия пара электронных сигарет достаточно, чтобы повредить самые глубокие и деликатные участки человеческих легких, а негативный эффект сохраняется даже через 10 дней после полного прекращения вейпинга. Кроме того, пар электронных сигарет ослабляет естественную иммунную защиту организма, подавляет работу защитных генов и увеличивает вирусную нагрузку при последующих тяжелых респираторных инфекциях.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
История и настоящее атомной отрасли насыщены множеством аббревиатур, на первый взгляд совсем загадочных. На деле понять их несложно, а стоящие за этим истории необычны и весьма увлекательны. Ниже мы выделим такие термины. И, как читатель скоро обнаружит, они вплотную касаются его жизни далеко не только через поток электронов из розетки.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Мая, 2021
Оружие Второй мировой войны. Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно