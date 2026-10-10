С точки зрения науки: почему тараканы поселяются даже в чистой квартире?

Тараканов часто ассоциируют с грязными жилищами и антисанитарией. Но многие люди встречали их даже в самых чистых квартирах. Почему так происходит?

Blattella germanica / © Lmbuga, Wikipedia

Единственный континент, на котором в естественной среде не живут тараканы — это Антарктида. Хотя и тут их встречали — люди случайно привозили их на научные станции. Кстати, человек становится невольным разносчиком тараканов и внутри своего города. Сами тараканы редко приползают в новостройку, зато их легко могут принести на своих вещах жители и даже их гости.

Уже внутри дома тараканы легко перебираются из одной квартиры в другую — через щели, вентиляцию и стояки. При этом они не обязательно выбирают грязные квартиры. Без еды тараканы легко могут обойтись и прожить даже более месяца, а вот без воды — нет. Миски с водой для животных, конденсат, капли в раковине — все это источники воды для тараканов. А еду они и так найдут, например книги, бумагу и мыло. А еще они могут повредить электропроводку.

Получается, одна из опасностей тараканов — потенциальная порча имущества. Еще они могут испортить продукты питания. Все запасы они не съедят, вот только и люди, скорее всего, не захотят есть то, в чем заметили таракана. Ведь тараканы — разносчики возбудителей инфекционных заболеваний, включая дизентерию. Они путешествуют по всему дому, в том числе по подвалам, канализации, чердакам и мусоропроводам. Так что, даже если в квартирах царят чистота и порядок, тараканы могут перенести болезнетворные бактерии из других мест.

Как бороться с тараканами? Увы, они устойчивы ко многим инсектицидам — ядам для насекомых. А те химикаты, которые на них действуют, могут отравить и самого человека. Конечно, можно вызвать специальные службы, которые избавят дом от вредителя. Но тараканы могут вернуться обратно.

Желательно создать условия, в которых тараканам будет тяжело выжить — убрать источники воды. Важно следить, чтобы из крана не капала вода, вытирать насухо раковину. Уезжая, рекомендуется перекрывать воду.

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