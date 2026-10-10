Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1536
Посты: 1201
2

С точки зрения науки: почему тараканы поселяются даже в чистой квартире?

Тараканов часто ассоциируют с грязными жилищами и антисанитарией. Но многие люди встречали их даже в самых чистых квартирах. Почему так происходит?

Сообщество
# быт
# вредители
# насекомые
# тараканы
Blattella germanica / © Lmbuga, Wikipedia
Blattella germanica / © Lmbuga, Wikipedia

Единственный континент, на котором в естественной среде не живут тараканы — это Антарктида. Хотя и тут их встречали — люди случайно привозили их на научные станции. Кстати, человек становится невольным разносчиком тараканов и внутри своего города. Сами тараканы редко приползают в новостройку, зато их легко могут принести на своих вещах жители и даже их гости.

Уже внутри дома тараканы легко перебираются из одной квартиры в другую — через щели, вентиляцию и стояки. При этом они не обязательно выбирают грязные квартиры. Без еды тараканы легко могут обойтись и прожить даже более месяца, а вот без воды — нет. Миски с водой для животных, конденсат, капли в раковине — все это источники воды для тараканов. А еду они и так найдут, например книги, бумагу и мыло. А еще они могут повредить электропроводку. 

Получается, одна из опасностей тараканов — потенциальная порча имущества. Еще они могут испортить продукты питания. Все запасы они не съедят, вот только и люди, скорее всего, не захотят есть то, в чем заметили таракана. Ведь тараканы — разносчики возбудителей инфекционных заболеваний, включая дизентерию. Они путешествуют по всему дому, в том числе по подвалам, канализации, чердакам и мусоропроводам. Так что, даже если в квартирах царят чистота и порядок, тараканы могут перенести болезнетворные бактерии из других мест.

Как бороться с тараканами? Увы, они устойчивы ко многим инсектицидам — ядам для насекомых. А те химикаты, которые на них действуют, могут отравить и самого человека. Конечно, можно вызвать специальные службы, которые избавят дом от вредителя. Но тараканы могут вернуться обратно.

Желательно создать условия, в которых тараканам будет тяжело выжить — убрать источники воды. Важно следить, чтобы из крана не капала вода, вытирать насухо раковину. Уезжая, рекомендуется перекрывать воду.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# быт
# вредители
# насекомые
# тараканы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Окт
Бесплатно
СКИФ: синхротронный свет познания и прогресса
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Космические исследования Земли и других планет
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Космические технологии в современном мире
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
«Запрещенная» химия, или как школьные двоечники оказались правы
НАУКА 0+
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Когда исчезает опора: как невесомость меняет движение человека
НАУКА 0+
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Многоканальная астрономия решила загадку черных дыр
НАУКА 0+
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Эта элегантная Вселенная
НАУКА 0+
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Съедят ли электроовцы людей? К чему приведет бум нейросетей, и заменит ли ИИ человека?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
«Космические страшилки»: кто подмигивает нам с просторов Вселенной?
Экспериментаниум
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биологи «заглянули» в геном 194-летней черепахи и нашли возможный ключ к ее долголетию

    10 октября, 13:01

  2. Связь творчества с психическими проблемами обнаружили у художников

    10 октября, 12:23

  3. Огромное облако на Марсе указало на возможность образования льда прямо из водяного пара

    10 октября, 09:44

  4. Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

    9 октября, 18:04
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

densto
2 часа назад
ArtemITuser, это точно, Париж явно лишний тут

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

densto
2 часа назад
Ахаха, что большинство этих городов делают выше Копенгагена? Рейтинг фуфло

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Dwa Kwd
2 часа назад
Насколько я знаю, мониторинг космического мусора и так существует. Конечно это все равно проблема, потому что да, космический мусор летит на

LeoLabs зафиксировала разрушение советского спутника

Andrew Bolshakov
6 часов назад
А, это тот сын фараона, который покушался на жизнь своего отца. И его, и его сообщников в процессе суда переименовали: имя, данное царевичу Пентуэру,

Самые жуткие археологические находки

Andrew Bolshakov
6 часов назад
А Россия и тут в хвосте плетётся. Ибо умными труднее управлять, а инновации проще под сукно засунуть и тырить всласть.

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Evgeny
7 часов назад
Какие страсти. Но вот проблема - на вейп перешли сотни миллионов (как минимум) а регистрируются только единичные сомнительные случаи ("подросток

Ученые выяснили, как быстро вейп разрушает легкие и иммунитет

Роман Григорьевич Иферов...
7 часов назад
Там где ноль и плюс -- это из-за натурализовавшихся мигрантов?

Демографическая карта: где смертность превысила рождаемость в Евросоюзе и соседних странах

Николай Кедин
8 часов назад
Это конечно круто. 80% прироста ВВП на ифру для датацентроа и энергоресурсы. Но что на выходе? Затраты ради затрат?

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Иван Колупаев
16 часов назад
Не важно кто как голосует важно кто как подсчитывает (с). Вот честно думал что засранные мешками с мусором улицы это такой киберпанк и найт-сити а

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Max Mad
17 часов назад
Да тут в половине городов вечером на улицу выйти опасно, не говоря уже о том что в некотырые кварталы и днем лучше заходить, топ рейтинг...

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Татьяна Кальницкая
18 часов назад
Гормоны, интересно, как они смотрели? Вот про инсулин уже написали. Ну можно налопаться помидор и пойти делать гормональное зеркало. Перед сдачей

Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

Никита Полещук
18 часов назад
Иван, к сожалению, у нас это "если" и будет, то очень не скоро.

SpaceX рассказала, как будут устроены ее дата-центры на орбите

Александр Сиротин
18 часов назад
Полная брехня-нет ни одного города России,Китая.Москва лучшая без вариантов!Париж вообще в полной жопе!

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Владимир Пунтус
19 часов назад
На верху рейтинга должна быть Москва. Хотя, если брать стоимость недвижимости,то...🫣

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Sam Dowson
20 часов назад
Попробуйте сдать на сытый желудок инсулин. А получив результат, скажите своему эндокринологу, что сдавали натощак - чтобы не приставал. Как минимум

Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

Andrew Bolshakov
20 часов назад
С чем её и поздравляю.

Нобелевскую премию мира — 2026 присудили бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Пиллэй

Andrew Bolshakov
20 часов назад
И повреждения лёгких от вейпинга сильно похожи на таковые от тяжёлого ковида. Лучше уж трубку курить, трубочный табак реальный.

Ученые выяснили, как быстро вейп разрушает легкие и иммунитет

Andrew Bolshakov
20 часов назад
Нужен космический мусоросборщик.

LeoLabs зафиксировала разрушение советского спутника

Владимир Карманов
20 часов назад
Нет Москвы, рейтинг фуфло)

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Андрей Григорьев
21 час назад
vghilien, вы что, издеваетесь? Нуклеиновые основания, а не химические основы.

Ученые Совета медицинских исследований, вероятно, раскрыли тайну возникновения жизни на Земле

Самые обсуждаемые