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Самые популярные марки телефонов в 2010 и 2025 годах

Мобильная индустрия с 2010 по 2025 год сильно изменилась. Традиционные кнопочные телефоны практически ушли в прошлое, уступив место смартфонам. На инфографике можно увидеть, какие мобильные телефоны пользовались наибольшей популярностью в 2010 году, и сравнить их с лидерами 2025 года.

© Civixplorer

В 2010 году в мире в общей сложности продали около 1,6 миллиарда мобильных телефонов, при этом лишь 19% из них были смартфонами. В 2025 году ситуация кардинально изменилась и лидерство прочно держат сенсорные устройства. Мировой рынок смартфонов в прошлом году составил 1,25 миллиарда устройств.

Эта трансформация отразилась и на компаниях-производителях. Некоторые лидеры того времени практически полностью покинули рынок. Тогда доля Nokia достигала 28,9%. Среди значимых игроков также выделялись LG с 7,1% и BlackBerry с 3%. Однако они не смогли угнаться за стремительно развивающимися технологиями.

На место прежних телефонов пришли тонкие смартфоны. И теперь рынок возглавила компания Apple со своим iPhone. В 2010 году ее доля на рынке мобильных устройств составляла 2,9%, а в 2025 году — 19%.

Неизменными остаются высокие позиции Samsung. 15 лет назад доля корейского бренда составляла 17,6%. Сейчас он занимает 19% рынка.

В 2010 году география производителей мобильных устройств была более разнообразной, чем сейчас. Помимо американской Apple и корейской Samsung на рынке в 2025 году доминировали китайские производители смартфонов, при этом доля Xiaomi составила 13%.

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