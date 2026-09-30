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Билл Гейтс: ИИ может стать самым опасным явлением, с которым когда-либо сталкивались люди
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил, что искусственный интеллект уже переступил опасный порог и теперь может совершать опасные кибератаки и использоваться при создании биологического оружия. При этом правительства пока не могут контролировать то, что Гейтс назвал одной из наиболее значимых технологий в истории человечества.
В интервью New York Times Билл Гейтс заявил, что ИИ стал «самым опасным явлением, к которому когда-либо приближались люди». По его мнению, регулирующие структуры пока не способны контролировать его на должном уровне. При этом еще в 2023 году Гейтс называл риски управляемыми.
Гейтс отметил, что существуют как краткосрочные риски, связанные с использованием все более эффективных систем, так и долгосрочный сценарий, когда ИИ уже будет трудно контролировать. Искусственный интеллект уже сейчас дает злоумышленникам возможности, которые раньше требовали узкоспециализированных знаний.
По мнению Гейтса, уже сейчас ИИ может помочь создать биологическое оружие, способное убить сотни миллионов людей. Также он дает возможность провести кибератаки на банковские счета и электросети.
Сооснователь Microsoft сомневается, что можно полагаться исключительно на самоконтроль компаний. К тому же модели с открытым исходным кодом становятся более эффективными. По его мнению, правительства должны принимать меры по контролю за ИИ, в том числе и за системами с открытым исходным кодом.
Долгосрочная проблема, по словам Гейтса, носит более экзистенциальный характер. В этом случае речь идет о появлении технологии, которая становится намного более способной, чем люди. При этом человек уже не способен эффективно контролировать ее действия.
В последнее время представители технологической отрасли все чаще обсуждают возможные риски ИИ. Происходит это на фоне новостей о попытках кибератак со стороны ИИ-агентов и разговорах о появлении сверхмощных моделей.
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