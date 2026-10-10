Cпутник превратился в обломки: авария Starlink-34343 показала риск появления обломков без столкновения

После мартовской аномалии рядом со спутником Starlink-34343 обнаружили десятки объектов. Компания LeoLabs связала событие с вероятным внутренним источником энергии. Сентябрьский отчет ЕКА дает более широкий контекст: количество фрагментов на орбите продолжает расти вместе с числом спутников.

Starlink-35956 после отдельной аномалии в декабре 2025 года. Это другой аппарат, не Starlink-34343 / © Vantor

29 марта 2026 года у спутника Starlink-34343 произошло событие, после которого рядом с ним появились десятки отдельных объектов. Их обнаружила радиолокационная сеть американской компании LeoLabs. Первые наблюдения получили при пролете над радаром на Азорских островах. Такая картина указывает на отделение фрагментов, но сама по себе еще не отвечает на главный инженерный вопрос: что именно произошло внутри аппарата.В сообщении LeoLabs причиной назвали, вероятнее всего, внутренний энергетический источник. Компания противопоставила эту версию удару другого спутника или космического мусора. Конкретный отказ оборудования в сообщении не установлен. Поэтому слова «взрыв аккумулятора» или «разрыв бака» были бы уже дополнительной интерпретацией, для которой нужны телеметрия и результаты технического расследования.

По первоначальной оценке компании, сравнительно малая высота должна была привести к сходу фрагментов с орбиты в течение нескольких недель. Это был прогноз времени существования обломков, а не сообщение о том, что все они уже сгорели. Для разных частей аппарата срок может отличаться: на торможение влияют их масса, площадь поверхности и ориентация. Даже фрагменты, появившиеся одновременно, постепенно расходятся по разным траекториям.

«Мы охарактеризовали это событие как, вероятно, вызванное внутренним источником энергии, а не столкновением с космическим мусором или другим объектом».



LeoLabs, перевод с английского.

Специалисты LeoLabs сравнили случай с аномалией Starlink-35956, произошедшей 17 декабря 2025 года. На опубликованном снимке Vantor показан именно тот, более ранний аппарат. Изображение помогает представить, насколько ограниченными бывают прямые сведения о неисправном спутнике, но не служит фотографическим доказательством состояния Starlink-34343. Сходство наблюдаемых событий также не означает, что у них обязательно была одна и та же техническая причина.

У таких аварий есть важное отличие от обычного опасного сближения. Маневр уклонения помогает развести траектории двух объектов, пока работающий спутник способен управлять движением. Но он не устраняет внутренние неисправности. Поэтому безопасность группировки включает разные задачи: надежность конструкции, контроль состояния аппаратов, своевременное завершение миссии и наблюдение за уже появившимися фрагментами. Успех в одной из них не заменяет остальные.

Более свежую картину орбитальной обстановки представило Европейское космическое агентство в отчете, опубликованном 14 сентября 2026 года. Он основан на данных до конца 2025-го. ЕКА сообщает, что за этот год состоялось более 300 запусков, выведших свыше 4000 полезных нагрузок. Одновременно росли и популяции фрагментов, и число неработающих аппаратов. Это фон, на котором даже отдельная авария требует быстрого разбора.

Агентство обращает внимание и на разрыв между обнаружением объекта и установлением его происхождения. Совершенствование средств наблюдения позволяет видеть больше фрагментов, но не каждый из них удается уверенно связать с конкретным разрушением. Для операторов разница практическая: отметку на радаре необходимо превратить в достаточно точную траекторию, а затем оценить возможные сближения. Один снимок или один пролет через зону наблюдения не дают всей этой информации.

Чем быстрее после аномалии удается отделить достоверные наблюдения от предположений, тем полезнее данные для других участников движения. Важны время появления объектов, их относительные скорости и повторные измерения. Они позволяют уточнять прогнозы по мере накопления информации. Число фрагментов в первом сообщении поэтому не обязательно окончательное: часть может быть слишком мала для уверенного обнаружения или не попасть в удобную геометрию наблюдения.

История Starlink-34343 показывает, почему орбитальную безопасность нельзя свести к вопросу, столкнулись ли два спутника. Обломки могут возникать и без внешнего удара, а малый срок их существования уменьшает долговременную нагрузку, но не отменяет необходимости наблюдать за ними. Наиболее содержательный результат таких наблюдений — проверяемая картина произошедшего, которая помогает операторам принимать решения и инженерам искать причину отказа.

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