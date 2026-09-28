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Китай построил крупнейшее в мире судно с системой динамического позиционирования для забивки свай

Крупнейшее в мире судно с системой динамического позиционирования для забивки свай — CRCC Bridge Piling No. 1, построенное китайской корпорацией China Railway Construction Corporation (CRCC), вышло из порта Люсы в провинции Цзянсу на востоке Китая и направилось в залив Всех Святых в бразильском штате Баия. Судно задействуют в строительстве крупного морского моста Салвадор — Итапарика.

Крупнейшее в мире судно с системой динамического позиционирования для забивки свай / © Science and Technology Daily

После подготовки специального плана транспортировки, разработки маршрута и оценки рисков судну предстоит преодолеть более 20 000 километров. Оно пройдет через Малаккский пролив и мыс Доброй Надежды, выйдет в Южную Атлантику, а затем достигнет района Ресифи — столицы штата Пернамбуку на северо-востоке Бразилии. Переход займет около 45 дней.

Сваебойное судно представляет собой специализированное инженерное судно, предназначенное для погружения массивных стальных или бетонных свай в морское дно. Такие суда используются при строительстве морских мостов, офшорных ветроэлектростанций и глубоководных портов.

Судно имеет 130,5 метра в длину, 40,8 метра в ширину и 8,4 метра осадки. По высоте свайной рамы, достигающей 156 метров, грузоподъемности механизма подъема свай до 700 тонн и максимальной рабочей глубине 70 метров оно в настоящее время считается крупнейшим в мире судном такого типа. Эти характеристики позволяют работать с особо крупными и длинными сваями в сложных условиях на значительном удалении от берега и больших глубинах. Создание судна свидетельствует о переходе китайского судостроения и производства морской инженерной техники от освоения передовых мировых технологий к одному из лидирующих положений в отрасли.

Строительство моста Салвадор — Итапарика, одного из крупнейших инфраструктурных проектов Бразилии, официально началось 1 июля. Проект реализуют китайские компании. Общая протяженность транспортного комплекса составит 46,8 километра. В него войдут 12,4-километровый шестиполосный мост с двусторонним движением, 4,2-километровая дорожная система в Салвадоре и еще 30,2 километра дорог на острове Итапарика.

Главный мост будет выполнен по вантовой схеме. Его центральный пролет составит 682 метра, а высота судоходного габарита — 85 метров. Это позволит крупным грузовым судам и круизным лайнерам безопасно проходить под мостом.

Мост пересечет знаменитый залив Всех Святых. Свайные работы на основном участке будут выполняться на глубине около 64 метров, причем инженерам предстоит работать в сложных геологических условиях морского дна.

Конструкция судна включает сразу две технологические разработки, заявленные как мировые новшества.

Во-первых, это первое крупное сваебойное судно, на котором одновременно применяются динамическое позиционирование и якорная система позиционирования. В сочетании с китайской спутниковой навигационной системой BeiDou это позволяет обеспечивать точность установки свай на уровне сантиметров. Во-вторых, судно стало первым сваебойным судном, на котором для основных гидроцилиндров используется замкнутая гидравлическая система.

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