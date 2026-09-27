Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: страны-лидеры по числу основателей американских стартапов

Индия дала США больше основателей стартапов стоимостью не менее одного миллиарда долларов, чем любая другая страна. Это подчеркивает значительную роль предпринимателей, родившихся за рубежом, в американской технологической отрасли и стартап-экономике.

Рейтинг: страны-лидеры по числу основателей американских стартапов / © World Visualized

Согласно исследованию National Foundation for American Policy (NFAP), опубликованному летом 2026 года, иммигранты из Индии основали или стали сооснователями 96 американских стартапов стоимостью один миллиард долларов и более. На втором месте оказался Израиль — 60 компаний, за ним следуют Великобритания с 47 и Китай с 41 компанией.

Канада заняла следующую позицию с 30 компаниями, опередив Россию с 23, Францию с 21 и Германию с 18. На Украину пришлось 16 компаний, на Австралию — 14, на Пакистан и Румынию — по 10, а на Бразилию, Иран и Ливан — по девять.

При этом в исследовании учитываются компании стоимостью не менее одного миллиарда долларов , основанные или сооснованные иммигрантами из соответствующей страны, а не общее число отдельных предпринимателей. Поскольку у некоторых стартапов было несколько основателей-иммигрантов, в том числе выходцев из разных стран, показатели по странам нельзя складывать для получения общего числа компаний.

Более широкий анализ NFAP показал, что иммигранты основали или стали сооснователями 455 из 775 рассмотренных частных американских стартапов стоимостью один миллиард долларов и более — то есть 59% от их общего числа. Если учитывать также детей иммигрантов, доля возрастает примерно до 66%.

Сами основатели происходили из 76 стран, что показывает: иммигрантская составляющая американской стартап-экономики значительно шире, чем перечень крупнейших стран-источников, представленных на карте. Среди государств, не вошедших в Топ-15, Нигерия, Италия, Польша и Турция дали по семь компаний, а Аргентина, Новая Зеландия и Тайвань — по шесть.

NFAP также установил, что иностранное образование стало одним из важных путей к предпринимательству в США. В 183 из 775 компаний — почти в каждом четвертом случае — хотя бы один из основателей первоначально приехал в США в качестве иностранного студента. Всего исследователи выявили 233 бывших иностранных студента, которые впоследствии стали основателями или сооснователями таких компаний.

Результаты обновляют предыдущие исследования NFAP, посвященные предпринимательству иммигрантов, и показывают, насколько сильно американская стартап-экосистема опирается на людей, родившихся за пределами страны. В данных за 2026 год Индия заметно опережает остальные государства: основанные или сооснованные ее выходцами 96 компаний — больше, чем совокупный показатель Германии, Франции, России и Канады.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.