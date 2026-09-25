Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Французская карта 1867 года: так в XIX веке собирались покорить Северный полюс
Карту «Французская экспедиция к Северному полюсу под командованием господина Гюстава Ламбера. Северные полярные области» в 1867 году создал Эрхард Шибле. Посвящена она арктическим исследованиям второй половины XIX века.
Первые попытки освоения Севера начались еще в древности. В XVIII веке целенаправленно исследовать Арктику начала Российская империя, а в XIX веке арктические экспедиции отправляли страны Западной Европы. В тот период и появилась эта карта.
Французский гидрограф Гюстав Ламбер был одним из тех, кто заинтересовался полярными исследованиями. Он хотел найти новые пути к Северному полюсу, собираясь использовать течение Гольфстрима. Однако правительство Франции его проект не поддержало, и экспедиция в итоге не состоялась.
Однако осталась карта, выполненная в стиле, характерном для картографии того периода. Она сочетает изящные декоративные элементы со стремлением к научной точности. На центральной карте изображен Арктический регион и предполагаемые маршруты французской, немецкой и английской экспедиций. Отдельное внимание уделяется течениям Гольфстрима, который, как считал Ламбер, мог облегчить экспедицию к Северному полюсу морским путем.
На боковых иллюстрациях можно увидеть маленькую карту Антарктики, проекцию, показывающую магнитный полюс, а также схему инсоляции 21 июня.
Комментарии
Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей Су-57. Машины прошли заводские испытания и приемку военными летчиками, после чего самостоятельно перелетели на аэродром базирования. ОАК называет их самолетами в «новом техническом облике», но точный состав изменений и количество переданных машин не раскрывает.
Древнейшие остатки летучих мышей находили на разных континентах, поэтому определить место их происхождения долго не удавалось. Ученые сопоставили геномы современных видов с ископаемыми находками и пришли к выводу, что летучие мыши зародились в Европе в конце палеоцена.
В Димитровграде продолжается строительство МБИР — многоцелевого быстрого исследовательского реактора. Эксперты уже завершили испытания трех тепловыделяющих сборок, предназначенных для реактора.
Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.
Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?
Американские исследователи впервые смогли напрямую увидеть «квантовый скачок» звука — скачкообразный переход фонона, минимальной единицы звуковой энергии, между энергетическими уровнями в реальном времени. Это наблюдение завершило столетнюю историю поисков, начатую еще на заре квантовой физики, и открыло дорогу к созданию устойчивых квантовых компьютеров и сверхчувствительных датчиков.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Июля, 2014
10 самых крупных космических катастроф
19 Июня, 2016
В прекрасное далеко на поезде
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно