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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Французская карта 1867 года: так в XIX веке собирались покорить Северный полюс

Карту «Французская экспедиция к Северному полюсу под командованием господина Гюстава Ламбера. Северные полярные области» в 1867 году создал Эрхард Шибле. Посвящена она арктическим исследованиям второй половины XIX века.

Сообщество
# Арктика
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# карты
# Франция
Карта «Французская экспедиция к Северному полюсу под командованием господина Гюстава Ламбера. Северные полярные области» / © Erhard Schieble, David Rumsey Historical Map Collection
Карта «Французская экспедиция к Северному полюсу под командованием господина Гюстава Ламбера. Северные полярные области» / © Erhard Schieble, David Rumsey Historical Map Collection

Первые попытки освоения Севера начались еще в древности. В XVIII веке целенаправленно исследовать Арктику начала Российская империя, а в XIX веке арктические экспедиции отправляли страны Западной Европы. В тот период и появилась эта карта.

Французский гидрограф Гюстав Ламбер был одним из тех, кто заинтересовался полярными исследованиями. Он хотел найти новые пути к Северному полюсу, собираясь использовать течение Гольфстрима. Однако правительство Франции его проект не поддержало, и экспедиция в итоге не состоялась. 

Карта «Французская экспедиция к Северному полюсу под командованием господина Гюстава Ламбера. Северные полярные области» / © Erhard Schieble, David Rumsey Historical Map Collection
Карта «Французская экспедиция к Северному полюсу под командованием господина Гюстава Ламбера. Северные полярные области» / © Erhard Schieble, David Rumsey Historical Map Collection

Однако осталась карта, выполненная в стиле, характерном для картографии того периода. Она сочетает изящные декоративные элементы со стремлением к научной точности. На центральной карте изображен Арктический регион и предполагаемые маршруты французской, немецкой и английской экспедиций. Отдельное внимание уделяется течениям Гольфстрима, который, как считал Ламбер, мог облегчить экспедицию к Северному полюсу морским путем.

На боковых иллюстрациях можно увидеть маленькую карту Антарктики, проекцию, показывающую магнитный полюс, а также схему инсоляции 21 июня.

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Сообщество
# Арктика
# история
# карты
# Франция
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