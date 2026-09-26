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Инфографика: от одного человека на тысячу до шести миллиардов — как интернет завоевал мир

Более шести миллиардов человек по всему миру теперь пользуются интернетом. Это стало результатом стремительного развития глобальной Сети за последние десятилетия: в начале 1990-х годов онлайн находился менее чем один человек из тысячи.

Инфографика: от одного человека на тысячу до шести миллиардов — как интернет завоевал мир / © World Visualized

Согласно данным Digital 2026 Global Overview Report компании DataReportal, к концу 2025 года интернетом пользовались около 6,04 миллиарда человек, или 73,2% населения планеты. Отдельная оценка Международного союза электросвязи (МСЭ) показывает, что в 2025 году доля интернет-пользователей составляла около 74%, что соответствует примерно шести миллиардам человек.

Рост аудитории происходил чрезвычайно быстро. По оценке DataReportal, число пользователей интернета удвоилось менее чем за 11 лет после того, как в 2014 году превысило отметку в три миллиарда человек. Когда в 1991 году появился первый веб-сайт, интернетом во всем мире пользовались лишь около пяти миллионов человек.

Согласно инфографике, в 2018 году доля населения планеты, пользующегося интернетом, впервые превысила половину — 50,8%. Исторические оценки могут корректироваться по мере обновления статистических баз, однако общая тенденция очевидна: в 1990-е годы интернетом пользовалось лишь небольшое меньшинство населения Земли, а всего за три десятилетия Сеть стала доступна большинству людей.

С тех пор рост продолжился. DataReportal сообщает, что за 12 месяцев до октября 2025 года число зарегистрированных интернет-пользователей увеличилось на 294 миллиона, или 5,1%. При этом исследователи предупреждают, что значительная часть прироста связана с пересмотром официальных оценок для отдельных стран, в частности Индии. Поэтому речь не идет о том, что за один год сотни миллионов человек внезапно получили доступ к интернету.

Рекордное число пользователей одновременно показывает масштаб сохраняющегося цифрового неравенства. По оценкам DataReportal и МСЭ, в 2025 году без доступа к интернету оставались около 2,2 миллиарда человек.

Особенно заметна разница между странами с высоким и низким уровнем дохода. Согласно данным МСЭ, в 2025 году интернетом пользовались 94% жителей стран с высоким уровнем дохода, тогда как в странах с низким доходом этот показатель составлял лишь 23%.

Сохраняются и значительные региональные различия. В Европе интернетом пользовались около 92% населения, в Северной и Южной Америке — 88%, тогда как в Африке этот показатель составлял лишь 36%.

Имеет значение и место проживания. В городах интернетом пользовались около 85% жителей, а в сельской местности — только 58%. Молодежь также оказалась более подключенной: среди людей в возрасте от 15 до 24 лет интернетом пользовались 82%, тогда как среди остальных возрастных групп — 72%.

Таким образом, задача постепенно смещается от простого расширения сетевого покрытия к обеспечению доступного, стабильного и полноценного доступа к интернету. По данным МСЭ, мобильные широкополосные сети уже охватывают более 96% населения планеты. Однако стоимость услуг и устройств, уровень цифровой грамотности и качество соединения по-прежнему не позволяют миллионам людей в полной мере воспользоваться существующей инфраструктурой.

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