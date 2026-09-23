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В Индии обнаружили новый вид орхидеи без листьев и хлорофилла
В Индии во время ботанической экспедиции обнаружили новый вид орхидеи без листьев. Назвали ее Gastrodia keyiensis. У этой орхидеи нет хлорофилла, а питательные вещества она получает благодаря почвенным грибам.
Исследователи обнаружили Gastrodia keyiensis в отдаленном ущелье вдоль реки Кейи в округе Кейи-Паньор штата Аруначал-Прадеш. Она росла на высоте около 1000 метров.
Новый вид орхидеи уже описали в международном таксономическом журнале Phytotaxa. Назвали растение Gastrodia keyiensis — в честь реки Кейи, недалеко от которой орхидею заметили. Отнесли ее к роду Gastrodia. Эти орхидеи отличаются тем, что живут без привычного фотосинтеза. Питательные вещества они получают, взаимодействуя с почвенными грибами. Называют такой способ питания полной микогетеротрофией.
Орхидея, которую обнаружили ученые, пряталась в глубокой тени бамбуковых зарослей на правом берегу Кейи. Она росла на толстом слое разлагающихся листьев. При этом за время экспедиции команда обнаружила лишь пять цветущих растений.
В высоту Gastrodia keyiensis могут достигать 35 сантиметров. На них образуются от одного до трех цветков. Цветы эти бывают белые или бледно-голубые, с характерной желтой изогнутой губой.
Из-за скрытного образа жизни и короткого периода цветения отыскать эту орхидею во время обычных ботанических исследований достаточно сложно. Про Gastrodia keyiensis известно пока не так много. Ученые знают место, где ее впервые обнаружили. По их оценкам, площадь территории, на которой орхидею можно встретить, составляет примерно четыре квадратных километра. Исследователи пока не знают фактическую численность этой орхидеи, а также ее более широкий ареал. Вид отнесли к охранной категории Data Deficient (недостаточно данных).
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