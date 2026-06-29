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«Хаббл» запечатлел одни из древнейших объектов Млечного Пути
Космический телескоп NASA/ESA «Хаббл» продолжает радовать ученых и любителей астрономии впечатляющими изображениями глубин Вселенной. На этот раз он запечатлел шаровое звездное скопление NGC 6723, которое нередко называют «Скоплением-люстрой».
Такое название вполне оправданно: на снимке чрезвычайно плотное скопление звезд, где каждая светящаяся точка напоминает огонек на гигантской космической люстре.
Шаровое скопление, подобное NGC 6723, представляет собой огромную группу звезд — от десятков тысяч до нескольких миллионов, — тесно связанных между собой гравитацией. Скопление расположено примерно в 27 тысячах световых лет от Земли, в созвездии Стрельца, а входящие в него светила отличаются весьма почтенным возрастом.
Звезды «Скопления-люстры» относятся к числу древнейших объектов нашей галактики — Млечного Пути. Возраст некоторых из них превышает 10 миллиардов лет, а отдельные светила почти столь же стары, как и сама Вселенная.
«Астрономы считают, что шаровые скопления были одними из первых структур, сформировавшихся в нашей галактике. Вероятно, они возникли за миллиарды лет до появления тонкого звездного диска, в котором сегодня обращается Солнце», — поясняют специалисты NASA.
При этом вопрос о том, как именно образовались шаровые скопления, до сих пор остается открытым. Именно поэтому такие космические обсерватории, как «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», уделяют им столь пристальное внимание.
Долгое время астрономы полагали, что все звезды в шаровом скоплении рождаются одновременно — в ходе единственного грандиозного эпизода звездообразования. Однако наблюдения, выполненные с помощью «Хаббл» и других современных телескопов, показали, что в таких системах, как NGC 6723, присутствуют звезды разного возраста. Это означает, что история формирования шаровых скоплений гораздо сложнее, чем предполагалось ранее.
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