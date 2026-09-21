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Александр Речкин
Александр Речкин
21 сентября, 09:37
Рейтинг: +8529
Посты: 1259
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В Китае открыли первый в мире парк, посвященный воплощенному ИИ

В городе Чжухай китайской провинции Гуандун открылся первый в мире крупномасштабный тематический парк, посвященный воплощенному искусственному интеллекту (ИИ). Проект совместно разработали китайская компания в AgiBot и культурно-туристический конгломерат Chimelong Group.

Сообщество
# ИИ
# Китай
# роботы
# технологии
# Туризм
Робот AgiBot демонстрирует чайную церемонию / © Chimelong Group
Робот AgiBot демонстрирует чайную церемонию / © Chimelong Group

В рамках проекта были представлены сразу несколько достижений, впервые реализованных в индустрии, в том числе первое в мире крупномасштабное применение воплощенного ИИ с поддержкой технологии 5G-A в сфере культуры и туризма.

Парк позиционируется как первый в мире и крупнейший тематический парк, посвященный воплощенному ИИ. Он объединяет широкий спектр сценариев применения и передовые технологии. В день открытия в парке Chimelong Spaceship в Хэнцине были задействованы более 300 роботов из всей продуктовой линейки AgiBot.

Среди премьер — крупнейшее в мире совместное танцевальное представление людей и роботов, а также первое в мире воздушно-акробатическое шоу с участием роботов. Новые программы призваны предложить посетителям необычный опыт на стыке технологий, культуры и туризма.

В парке создано более 100 точек взаимодействия с роботами, охватывающих семь основных направлений: развлекательные и коммерческие представления, научно-познавательные программы и образовательные туры, экскурсионное сопровождение и помощь при покупках, сервисные и торговые станции, интеллектуальные спутники посетителей, гостиничные услуги и спортивные соревнования.

В парке также ожидается регулярное появление роботов AgiBot тех же моделей, которые заняли первые места по числу золотых медалей и в общем медальном зачете на Всемирных играх гуманоидных роботов. Они будут регулярно демонстрировать программы, принесшие им медали.

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Сообщество
# ИИ
# Китай
# роботы
# технологии
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