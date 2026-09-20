В Египте нашли редкие для дельты Нила скальные гробницы, а прямо над ними — римский военный лагерь

На севере Египта археологи совершили двойное открытие: раскопали древний некрополь, а прямо поверх него — руины римского военного форта. Главной неожиданностью для ученых стало само наличие скальных гробниц в этом регионе. Вся Дельта Нила состоит из заиленной глинистой почвы, где подземное строительство казалось невозможным, однако древние мастера сумели найти редкие выходы твердой породы и высечь в них усыпальницы.

Египетская научная экспедиция под руководством Анвара Абдель-Самада провела масштабные раскопки на территории археологического памятника Телль-эль-Яхудия. В ходе работ ученые открыли разветвленный комплекс гробниц, создававшихся и использовавшихся в период от позднего Нового царства (около 1000 лет до нашей эры) и вплоть до Позднего периода древнеегипетской истории (около 664–332 годов до нашей эры).

Глава Высшего совета Египта по древностям Хишам аль-Лейти отметил, что скальные захоронения в Дельте Нила представляют собой чрезвычайную редкость — немногочисленные подобные объекты ранее находили лишь на северном побережье страны, включая знаменитые катакомбы Ком-эль-Шокафа в Александрии.

Исследователям удалось детально изучить архитектуру найденных усыпальниц и выделить две основные конструкции. Первый тип представляет собой ступенчатый спуск, ведущий в центральный зал с глубокими нишами для мумий в стенах. Второй вариант устроен несколько проще — это глубокая вертикальная шахта, открывающая доступ к двум подземным склепам. Внутри помещений археологи обнаружили множество предметов быта и ритуальной утвари, анализ которых позволил с высокой точностью определить период эксплуатации некрополя.

Продолжив раскопки в верхних слоях холма прямо над скальными гробницами, команда расчистила руины римского укрепленного лагеря. Это архитектурное наслоение наглядно подтвердило, что территория Телль-эль-Яхудия сохраняла важнейшее стратегическое значение на протяжении нескольких исторических эпох. Еще во времена гиксосов (около 1650–1550 годов до нашей эры) здесь располагалось укрепленное поселение, которое использовалось как в греческую, так и в последующую римскую эру.

Открытие доказывает, что египтяне в Дельте Нила не отказывались от традиционных скальных гробниц из-за сложного грунта, а проявляли инженерную находчивость и выискивали редкие пласты каменной породы.

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