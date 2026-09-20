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Airbus передал первый A320neo со второй сборочной линии в Китае

Airbus передал авиакомпании China Eastern первый A320neo, собранный на второй линии окончательной сборки в Тяньцзине. Новая площадка должна помочь компании увеличить общий выпуск семейства A320 до 75 самолетов в месяц.

Первый A320neo со второй линии Airbus в Тяньцзине в окраске China Eastern / © Airbus

О передаче самолета Airbus сообщил 16 сентября. Линию открыли в октябре 2025 года; теперь с нее начались поставки готовых машин заказчикам.

Первая линия Airbus в Тяньцзине работает с 2008 года. Она стала первой площадкой окончательной сборки пассажирских самолетов компании за пределами Европы и передала более 800 машин семейства A320.

Теперь сеть A320 включает десять линий: четыре в Гамбурге и по две в Тулузе, американском Мобиле и Тяньцзине. Целевые 75 самолетов в месяц относятся ко всей сети. О достижении этого темпа компания пока не объявляла.

China Eastern сотрудничает с Airbus с 1985 года, когда получила A310. К концу августа 2026-го ее парк включал 393 самолета семейства A320, 56 A330 и 20 A350-900.

Расширение производства связано с ожидаемым ростом рынка. Airbus оценивает потребность Китая на 2026–2045 годы в 8830 новых пассажирских самолетов — более пятой части мирового спроса. Это прогноз производителя, а не заключенные контракты.

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