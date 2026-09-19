Пентагон рассказал об облысении американских военных инженеров, наблюдавших НЛО
Новая порция американских военных материалов об НЛО содержит очередные видео летающих объектов неизвестной природы, аудиозаписи с попыткой анализа наблюдений таких объектов и показывает, что американские военные пытались запустить какие-то разработки, опираясь на опыт своих не самых приятных столкновений с НЛО. Причем некоторые военные, видимо, получили после контакта с этими объектами какие-то повреждения, в том числе вызывающие выпадение волос.
Основная часть материалов, выпущенных военными США в этот раз (а это уже шестая часть их публикации за 2026 год), на самом деле в тех или иных формах была известна ранее. Например, знаменитое видео от июля 1952 года в Тремонтоне, Юта, фиксирующее полеты каких-то объектов неизвестной природы, опубликовали много лет назад:
Комментарии сотрудника ВМС США той эпохи Делберта Ньюхауза по этому эпизоду тоже уже известны публике. Ньюхауз пришел к однозначному выводу, что в Тремонтоне цветная пленка ВМС зафиксировала не птиц, не дирижабли, не летательные аппараты других земных типов, не отражения. Все, что удалось точно установить за тысячу человеко-часов анализа военными этого видео: объекты светились изнутри, причем сравнительно однородным светом — свойство, далекое от технических возможностей любой летающей земной техники той эпохи.
Но есть и новые материалы. Теперь Пентагон опубликовал аудиозапись и ее расшифровку. На ней сотрудник ВВС США 1952 года Эдвард Руппелт рассказывает о попытках ВВС понять, что вообще наблюдали военные под видом так называемых НЛО. 80 процентов всех инцидентов, расследованных ВВС, удалось связать с известными событиями земной природы. 20 процентов, констатирует Руппелт, остались загадкой. Важно то, отмечал он, что эти 20 процентов шли от очень надежных свидетелей. И все равно «не удалось прийти абсолютно ни к какому выводу».
Кроме этого доклад содержит и более современные видео из 2020-х, на которых видны объекты околосферической формы, летающие со скоростями до 350 километров в час. Современная аэродинамика не может объяснить такие скорости у столь необычных по формам летательных аппаратов.
Несколько видео с неизвестными светящимися объектами получены военными от колорадской полиции в 2023 году. Объекты летали с красными, зелеными и синими вспышками без каких-либо звуков.
Пожалуй, наибольший интерес представляет один из 71 файла — от 2010 года. Он описывает некие «свидетельства непреднамеренных повреждений людей-наблюдателей аномальными продвинутыми аэрокосмическими системами», а проще говоря — НЛО.
Детали происшествий практически не раскрыты. Упомянуто лишь, что три ранее физически активных человека испытали «аномальные события, связанные с аэрокосмическими явлениями». После этого они получили набор медицинских симптомов, среди которых были жар и покраснение кожи, а также потеря волос. Один из троих, согласно документу, показал симптомы лучевой болезни. Затем он на протяжении нескольких лет «получил признаки злокачественных изменений», что вообще говоря довольно общие слова (неясно, идет ли речь об опухолях).
Об этих троих сказано еще, что они были «антенными инженерами», то есть очевидно занимались радиоэлектронными системами в вооруженных силах. Доклад приходит к выводу, что «некие продвинутые [аномальные] системы уже развернуты и непрозрачны для полного понимания США».
Чисто теоретически речь может идти о радиоэлектронных системах других государств. Но в таком случае эти государства должны иметь технологию, находящуюся настолько в отрыве от уровня США, чтобы те не могли понять саму суть происходящего. А еще обладать такими средствами воздействия, которые способны влиять на американских военнослужащих, не оставляя идентифицируемых следов. Оба предположения достаточно непросто сделать с учетом уровня технического развития Штатов и других государств Земли на 2010 год, когда был составлен документ.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
В МФТИ предложили решение «трудной проблемы сознания»: как материальный носитель порождает сознание? Автор исследования Игорь Пивоваров представляет сознание живого организма как сложную иерархическую систему из различных уровней саморепрезентации, последовательно формирующихся в процессе эволюции. Предлагая ответ на один из главных философских вопросов, эта теория также может использоваться в качестве концептуальной базы для развития искусственного интеллекта.
Разработчики из РТУ МИРЭА создали программный модуль, который на основе параметров технологического процесса, органолептических показателей качества сырья, а также его физико-химических и реологических характеристик прогнозирует итоговую оценку вкуса кондитерских изделий. В качестве входных данных используются температура, давление, расход технологических потоков, скорость работы оборудования и перемещения продукта, влажность, кислотность, содержание сухих веществ, вязкость, консистенция и другие параметры, поступающие от производственных датчиков и средств лабораторного контроля. Сегодня оценка вкуса на производстве часто проводится субъективно, с привлечением экспертов-дегустаторов, что требует времени и не позволяет оперативно корректировать технологический процесс. Разработанная программа, использующая многослойную нейронную сеть, позволяет рассчитывать прогнозную оценку вкуса непосредственно в ходе производства и своевременно формировать рекомендации по корректировке технологических и режимных параметров.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Марта, 2022
Эволюция брюхоногих: вот это поворот!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии