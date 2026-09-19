Пентагон рассказал об облысении американских военных инженеров, наблюдавших НЛО

Новая порция американских военных материалов об НЛО содержит очередные видео летающих объектов неизвестной природы, аудиозаписи с попыткой анализа наблюдений таких объектов и показывает, что американские военные пытались запустить какие-то разработки, опираясь на опыт своих не самых приятных столкновений с НЛО. Причем некоторые военные, видимо, получили после контакта с этими объектами какие-то повреждения, в том числе вызывающие выпадение волос.

Основная часть материалов, выпущенных военными США в этот раз (а это уже шестая часть их публикации за 2026 год), на самом деле в тех или иных формах была известна ранее. Например, знаменитое видео от июля 1952 года в Тремонтоне, Юта, фиксирующее полеты каких-то объектов неизвестной природы, опубликовали много лет назад:

Видео событий 1952 года в Юте было снято на цветную ручную камеру / © Министерство войны США

Комментарии сотрудника ВМС США той эпохи Делберта Ньюхауза по этому эпизоду тоже уже известны публике. Ньюхауз пришел к однозначному выводу, что в Тремонтоне цветная пленка ВМС зафиксировала не птиц, не дирижабли, не летательные аппараты других земных типов, не отражения. Все, что удалось точно установить за тысячу человеко-часов анализа военными этого видео: объекты светились изнутри, причем сравнительно однородным светом — свойство, далекое от технических возможностей любой летающей земной техники той эпохи.

Но есть и новые материалы. Теперь Пентагон опубликовал аудиозапись и ее расшифровку. На ней сотрудник ВВС США 1952 года Эдвард Руппелт рассказывает о попытках ВВС понять, что вообще наблюдали военные под видом так называемых НЛО. 80 процентов всех инцидентов, расследованных ВВС, удалось связать с известными событиями земной природы. 20 процентов, констатирует Руппелт, остались загадкой. Важно то, отмечал он, что эти 20 процентов шли от очень надежных свидетелей. И все равно «не удалось прийти абсолютно ни к какому выводу».

Кроме этого доклад содержит и более современные видео из 2020-х, на которых видны объекты околосферической формы, летающие со скоростями до 350 километров в час. Современная аэродинамика не может объяснить такие скорости у столь необычных по формам летательных аппаратов.

Несколько видео с неизвестными светящимися объектами получены военными от колорадской полиции в 2023 году. Объекты летали с красными, зелеными и синими вспышками без каких-либо звуков.

Видео 1952 года и 2020-х показывают довольно сходные по внешнему виду и, часто, поведению, НЛО /

Пожалуй, наибольший интерес представляет один из 71 файла — от 2010 года. Он описывает некие «свидетельства непреднамеренных повреждений людей-наблюдателей аномальными продвинутыми аэрокосмическими системами», а проще говоря — НЛО.



Детали происшествий практически не раскрыты. Упомянуто лишь, что три ранее физически активных человека испытали «аномальные события, связанные с аэрокосмическими явлениями». После этого они получили набор медицинских симптомов, среди которых были жар и покраснение кожи, а также потеря волос. Один из троих, согласно документу, показал симптомы лучевой болезни. Затем он на протяжении нескольких лет «получил признаки злокачественных изменений», что вообще говоря довольно общие слова (неясно, идет ли речь об опухолях).

38-страничный документ о повреждениях у людей, сталкивавшихся с некими аномальными летающими объектами показывает, что военные США были обеспокоен вопросом по-настоящему. К сожалению, скудность деталей делает научную ценность их обеспокоенности не слишком большой / © Министерство войны США

Об этих троих сказано еще, что они были «антенными инженерами», то есть очевидно занимались радиоэлектронными системами в вооруженных силах. Доклад приходит к выводу, что «некие продвинутые [аномальные] системы уже развернуты и непрозрачны для полного понимания США».



Чисто теоретически речь может идти о радиоэлектронных системах других государств. Но в таком случае эти государства должны иметь технологию, находящуюся настолько в отрыве от уровня США, чтобы те не могли понять саму суть происходящего. А еще обладать такими средствами воздействия, которые способны влиять на американских военнослужащих, не оставляя идентифицируемых следов. Оба предположения достаточно непросто сделать с учетом уровня технического развития Штатов и других государств Земли на 2010 год, когда был составлен документ.

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