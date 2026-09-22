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У горячих источников Йеллоустона собрали 54 крышки от объективов

Сотрудники Йеллоустонского национального парка показали вещи, найденные в термальных зонах с начала года. Среди них — сотни головных уборов, детские игрушки и десятки потерянных принадлежностей для фотосъемки.

Предметы, собранные в термальных зонах Йеллоустона в 2026 году / Margery Price, National Park Service

К началу сентября из термальных зон Йеллоустона убрали около 20 100 предметов мусора и еще 5600 камней и палок. Геологическая служба США опубликовала отчет с фотографиями 14 сентября. На снимках привычные туристические вещи выглядят как коллекция случайных экспонатов.

В перечне — 280 головных уборов, 54 крышки от объективов и 36 пар солнечных очков. Нашлись 47 резинок для волос, 17 детских пустышек, 20 гостиничных ключей-карт и 42 карандаша. Речь идет о находках на термальных участках, поэтому весь список нельзя считать содержимым самих горячих источников.

Среди необычных предметов оказались пять наушников AirPods, ингалятор, карты Uno и Pokemon. Отдельно перечислены шесть ортодонтических ретейнеров и 15 накладных ногтей. Такие мелочи легко потерять во время прогулки, а вернуть их из опасной зоны гораздо сложнее.

Мусор способен перекрывать отверстия и каналы, по которым движется горячая вода. Изменение циркуляции отражается и на сообществах микроорганизмов. Известный пример — источник Morning Glory, облик которого менялся после многолетнего попадания посторонних предметов.

Сбором занимаются подготовленные сотрудники, умеющие работать на гидротермальных участках. Посетителям следует оставаться на оборудованных дорожках: попытка самостоятельно достать упавшую вещь может закончиться тяжелыми ожогами.

Головные уборы, собранные сотрудниками парка / Margery Price, National Park Service Игрушки и другие находки 2026 года / Margery Price, National Park Service

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