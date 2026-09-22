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Roman Markin
Roman Markin
22 сентября, 09:08
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Посты: 300
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Карты показали, как акулы из австралийских вод пересекают границы стран

Исследователи свели данные о перемещениях акул и скатов за 30 лет. Получившиеся карты показывают международные связи морских популяций и большие пробелы в знаниях об их маршрутах.

Сообщество
# австралия
# акулы
# биология
# карты
# миграция
# океан
# скаты
# спутники
# экология
Маршруты акул мако, отмеченных в австралийских водах / Diego F. Bezerra, The University of Queensland
Маршруты акул мако, отмеченных в австралийских водах / Diego F. Bezerra, The University of Queensland

Австралийские воды оказались частью сети перемещений, которая простирается от Новой Зеландии до Южной Африки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 8 сентября в Conservation Biology. Университет Квинсленда представил его результаты 16 сентября.

Авторы собрали сведения спутникового и акустического слежения, а также повторных поимок помеченных животных за три десятилетия. В исходный список вошли 29 встречающихся в Австралии видов акул и скатов, включенных в приложения Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных.

Для 18 видов из этого списка опубликованных данных о перемещениях не нашлось. Построить сетевые модели удалось для восьми. У пяти из них зарегистрировали пересечение международных границ: китовой, синей и белой акул, акулы мако и суповой акулы.

Карты связывают австралийские воды с Новой Зеландией, Индонезией, Папуа — Новой Гвинеей и другими районами. Часть маршрутов проходит через открытое море за пределами национальной юрисдикции. Поэтому даже подробная карта одного государства охватывает лишь фрагмент пространства, которым пользуются эти животные.

Отдельная сетевая диаграмма показывает связи между видами и морскими юрисдикциями. Это схема зарегистрированных перемещений, а не прогноз маршрута каждой акулы. Авторы считают, что такие данные помогут согласовывать охрану мигрирующих видов между странами, одновременно указывая, каких наблюдений пока не хватает.

Связи между видами акул и морскими юрисдикциями по данным о перемещениях / Diego F. Bezerra, The University of Queensland
Связи между видами акул и морскими юрисдикциями по данным о перемещениях / Diego F. Bezerra, The University of Queensland

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Сообщество
# австралия
# акулы
# биология
# карты
# миграция
# океан
# скаты
# спутники
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