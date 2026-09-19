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Редкую двухголовую черепаху обнаружили на побережье Массачусетса
На охраняемом участке в Уэллфлите на Кейп-Коде нашли совсем маленького ромбического террапина (Malaclemys terrapin) с двумя головами. Детеныш весит всего 5,2 грамма и сейчас находится под наблюдением ветеринаров Cape Wildlife Center. Такая аномалия называется бицефалией и встречается очень редко.
Необычного детеныша обнаружили на охраняемом месте гнездования в Уэллфлите и передали специалистам через природный центр Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary. Сейчас черепаха находится в Cape Wildlife Center в Барнстейбле, где за ее состоянием наблюдают ветеринары.
У животного две полностью сформированные головы. Такое состояние называют бицефалией — редкой аномалией развития, при которой формируются две головы на одном теле. В центре уже сталкивались с похожими случаями, но подчеркивают, что каждый из них остается исключительным.
Пока состояние детеныша оценивают как стабильное. По словам руководителя New England Wildlife Centers Зака Мертца, черепаха ведет себя нормально, а обе стороны тела выглядят хорошо. Ветеринары следят прежде всего за тем, как она ест, растет и координирует движения.
Именно эти вещи особенно важны при бицефалии. У таких животных внутреннее строение может сильно различаться от случая к случаю, поэтому по внешнему виду нельзя заранее сказать, насколько жизнеспособным окажется конкретный детеныш.
Ромбические террапины (Malaclemys terrapin) живут в солоноватых болотах, лагунах и эстуариях вдоль атлантического побережья Северной Америки. В Массачусетсе этот вид имеет охраняемый статус, поэтому находка привлекла внимание не только из-за необычной анатомии самого животного.
Пока специалисты не строят прогнозов и просто наблюдают за развитием черепахи. Для ветеринаров это редкая возможность понять, как у такого животного работают две головы и насколько согласованно они управляют одним телом.
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