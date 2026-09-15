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В Германии запустили гигантскую солнечную электростанцию прямо на сельскохозяйственном поле

Возле берлинского аэропорта BER заработала крупная агровольтаическая электростанция мощностью около 48 мегаватт. На площади 76 гектаров установили более 74 тысяч солнечных модулей, но большую часть земли при этом продолжат использовать для выращивания сельскохозяйственных культур. Между рядами панелей оставили девятиметровые полосы, по которым может проходить обычная сельхозтехника.

Агровольтаическая электростанция в Шенефельде возле Берлина / © Goldbeck Solar

В немецком Шенефельде неподалеку от Берлина ввели в эксплуатацию агровольтаическую электростанцию с 74 064 солнечными модулями. Ее построили за 11 месяцев на землях Berliner Stadtgüter. Общая мощность комплекса составляет около 48 мегаватт.

Особенность проекта в том, что поле не превратили в обычный солнечный парк. Не менее 90 процентов территории по-прежнему можно использовать в сельском хозяйстве. Солнечные панели подняты примерно на 3,5 метра, а между рядами оставлено по 11 метров свободного пространства. Девять из них предназначены непосредственно для работы сельскохозяйственной техники.

Модули установлены на одноосных трекерах и в течение дня могут менять угол вслед за положением Солнца. Такое решение позволяет получать электроэнергию и одновременно сохранять землю для выращивания культур. Именно сочетание крупной солнечной станции с полноценным растениеводством позволяет участникам проекта называть комплекс крупнейшим подобным объектом Германии.

Участки непосредственно под конструкциями решили не оставлять пустыми. Там посеют местные дикорастущие растения, чтобы создать дополнительную среду для насекомых и мелких животных. Еще 17 гектаров за пределами самой станции выделили в качестве компенсационной территории для гнездящихся птиц, прежде всего полевого жаворонка.

Разработчики также рассчитывают, что солнечные панели смогут частично защищать посевы от слишком сильного солнечного излучения и ливней. Насколько заметным окажется такой эффект именно на этом участке, еще предстоит оценить: проект будут изучать специалисты Центра сельскохозяйственных ландшафтных исследований имени Лейбница и Дрезденского технического университета.

По расчетам Goldbeck Solar, электростанция сможет вырабатывать около 59 гигаватт-часов электроэнергии в год. Компания оценивает такой объем как эквивалент годового потребления примерно 16 500 домохозяйств.

Агровольтаика позволяет использовать один и тот же участок сразу для двух задач — производства продуктов питания и электроэнергии. Это особенно важно в регионах, где сельское хозяйство, энергетика и природоохранные проекты конкурируют за ограниченные земельные площади.

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