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Более 214 тысяч молний за день: в Бразилии сняли мощную грозу

Бразильский штат Мато Гроссо до Суль пережил сильную грозу. Во время нее в разных районах штата зафиксировали около 214 тысяч молний.

Гроза в Кампу-Гранди / © Juliano Almeida, Campo Grande News

Сильный ливень, сопровождавшийся грозами и сильными ветрами, обрушился на Мато Гроссо до Суль 10 сентября. По данным NetClima, за время грозы в штате насчитали примерно 214 тысяч атмосферных разрядов.

Только в Кампу-Гранди, столице штата, за один час зарегистрировали 5270 молний. Скорость ветра там достигала 85 километров в час.

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Порывы ветра повалили деревья и столбы, а также срывали навесы, вывески и другие конструкции. На одном из проспектов столб упал на автомобиль, в котором находилась женщина, и загорелся.

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От стихии пострадали железная дорога и государственные учреждения. В одном из отделений неотложной помощи обрушилась часть потолка, после чего пришлось приостановить прием пациентов.

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