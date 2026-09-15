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Сколько налогов платят европейцы: рейтинг стран по числу отдельных сборов

Налоговые системы европейских стран заметно различаются по количеству отдельных налогов: в одних государствах их насчитывается всего несколько десятков, в других — несколько сотен.

Рейтинг европейских стран по числу отдельных сборов / © Visual Capitalist

На этой визуализации европейские страны ранжированы по количеству отдельных налогов. В основу рейтинга положены последние доступные данные за 2024 год, собранные Tax Policy Associates.

Важно отметить, что количество налогов само по себе не говорит о том, насколько высока налоговая нагрузка в той или иной стране. Этот показатель позволяет скорее сравнить структуру и сложность национальных налоговых систем.

Франция заметно выделяется на фоне остальных стран. В стране насчитывается 348 отдельных налогов — более чем в два раза больше, чем в Дании, занявшей второе место со 132 налогами, и почти в четыре раза больше среднего показателя по Европе, составляющего около 90 налогов.

Из 348 французских налогов 243 относятся к категории низкодоходных. В совокупности они приносят относительно небольшую сумму по сравнению с крупнейшими налоговыми поступлениями страны. Для сравнения, налоги, связанные с трудовой деятельностью, обеспечили в 2024 году более 800 миллиардов евро доходов бюджета, а налоги на товары и услуги принесли еще около 300 миллиардов евро.

Многовековая история политических компромиссов, заключавшихся в период существования различных французских республик, привела к появлению большого числа узкоспециализированных отраслевых налогов. Хотя многие из них практически не влияют на общие бюджетные доходы, они значительно усложняют налоговую систему страны.

К числу таких небольших отраслевых сборов относятся налоги на страхование и профессиональное обучение, различные сборы торгово-промышленных палат, а также специальные налоги, связанные, например, с атомной энергетикой и азартными играми.

На противоположном конце рейтинга находятся три прибалтийские страны — Эстония, Латвия и Литва. Больше всего отдельных налогов среди них взимает Латвия — 54, однако даже этот показатель значительно ниже среднего по Европе.

В Эстонии насчитывается всего 34 налога — это самый низкий показатель в Европе. У соседней Литвы их 35.

В Эстонии действует единая ставка налога на доходы физических лиц без сложной системы налоговых ступеней и многочисленных вычетов. При этом реинвестируемая прибыль компаний облагается по ставке 0%, что дополнительно повышает привлекательность страны для бизнеса.

В статье 12 налогового кодекса России закреплено 14 обязательных налогов и сборов без учета специальных налоговых режимов.

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