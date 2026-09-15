Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Сколько налогов платят европейцы: рейтинг стран по числу отдельных сборов
Налоговые системы европейских стран заметно различаются по количеству отдельных налогов: в одних государствах их насчитывается всего несколько десятков, в других — несколько сотен.
На этой визуализации европейские страны ранжированы по количеству отдельных налогов. В основу рейтинга положены последние доступные данные за 2024 год, собранные Tax Policy Associates.
Важно отметить, что количество налогов само по себе не говорит о том, насколько высока налоговая нагрузка в той или иной стране. Этот показатель позволяет скорее сравнить структуру и сложность национальных налоговых систем.
Франция заметно выделяется на фоне остальных стран. В стране насчитывается 348 отдельных налогов — более чем в два раза больше, чем в Дании, занявшей второе место со 132 налогами, и почти в четыре раза больше среднего показателя по Европе, составляющего около 90 налогов.
Из 348 французских налогов 243 относятся к категории низкодоходных. В совокупности они приносят относительно небольшую сумму по сравнению с крупнейшими налоговыми поступлениями страны. Для сравнения, налоги, связанные с трудовой деятельностью, обеспечили в 2024 году более 800 миллиардов евро доходов бюджета, а налоги на товары и услуги принесли еще около 300 миллиардов евро.
Многовековая история политических компромиссов, заключавшихся в период существования различных французских республик, привела к появлению большого числа узкоспециализированных отраслевых налогов. Хотя многие из них практически не влияют на общие бюджетные доходы, они значительно усложняют налоговую систему страны.
К числу таких небольших отраслевых сборов относятся налоги на страхование и профессиональное обучение, различные сборы торгово-промышленных палат, а также специальные налоги, связанные, например, с атомной энергетикой и азартными играми.
На противоположном конце рейтинга находятся три прибалтийские страны — Эстония, Латвия и Литва. Больше всего отдельных налогов среди них взимает Латвия — 54, однако даже этот показатель значительно ниже среднего по Европе.
В Эстонии насчитывается всего 34 налога — это самый низкий показатель в Европе. У соседней Литвы их 35.
В Эстонии действует единая ставка налога на доходы физических лиц без сложной системы налоговых ступеней и многочисленных вычетов. При этом реинвестируемая прибыль компаний облагается по ставке 0%, что дополнительно повышает привлекательность страны для бизнеса.
В статье 12 налогового кодекса России закреплено 14 обязательных налогов и сборов без учета специальных налоговых режимов.
Британские физики впервые визуализировали процесс, при котором две отрицательно заряженные молекулы ДНК сближаются и пристыковываются друг к другу точно в местах с одинаковым генетическим кодом вопреки ожидаемому отталкиванию. Прямое наблюдение этого механизма подтвердило 20-летнюю гипотезу и раскрыло фундаментальные процессы восстановления генома, деления клеток и развития онкологических заболеваний.
Житель Шотландии Роджер Риддингтон обнаружил возле своего дома редкого буланого козодоя. В Великобритании эту птицу до сих пор видели лишь два раза, а на Шетландских островах — впервые.
С распространением металлов древние общества не всегда отказывались от каменных инструментов, поскольку новые материалы долго оставались дорогими. Анализ следов на костях из города Абу-Салабих в Месопотамии показал, что даже в бронзовом веке местные жители продолжали разделывать животных каменными лезвиями.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Современная космология до недавнего времени опиралась на так называемый космологический принцип, по которому у Вселенной нет какого-то выделенного направления. И наблюдатель в любой ее точке должен видеть однородную в этом смысле картину. Астроном из Северокавказской астрофизической обсерватории показал, что это не так даже для очень древней Вселенной.
Превратив почти 30 лет наблюдений за сверхмассивной черной дырой в видео, астрономы выяснили, что яркие участки в джете движутся совсем не так, как считалось раньше.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Октября, 2015
10 кругов ада для iPhone 6S
14 Февраля, 2018
«Длинная рука» авиации: как действуют ракеты
15 Декабря, 2017
Главные достижения науки и техники за 2017 год
8 Июля, 2014
5 простых способов продлить себе жизнь
2 Октября, 2022
Почему шмели любят кошек
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии