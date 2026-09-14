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BlackSky обработала первые снимки с нового спутника Gen-3 менее чем за 20 часов после запуска

Американская компания BlackSky Technology получила и обработала первые снимки с пятого спутника группировки Gen-3 менее чем через 20 часов после его запуска.

Снимок китайского аэродрома Гуйпин с бомбардировщиками Хун-6 / © BlackSky

Столь оперативное введение спутников в строй позволяет заказчикам практически сразу получать готовые к использованию изображения сверхвысокого разрешения. Это особенно важно в быстро меняющихся условиях, где для принятия решений необходима информация о ситуации на Земле в режиме, максимально приближенном к реальному времени.

Спутники Gen-3 обеспечивают изображение с разрешением 35 сантиметров, позволяющее получать четкую визуальную информацию о наблюдаемых объектах. Система аналитики BlackSky на базе искусственного интеллекта автоматически обнаруживает и классифицирует все более широкий спектр транспортных средств, самолетов и судов.

На снимке, опубликованном BlackSky после ввода нового спутника в эксплуатацию, показан китайский аэродром Гуйпин с бомбардировщиками Хун-6.

BlackSky продолжает планомерное развертывание группировки Gen-3 и рассчитывает вывести на орбиту дополнительные спутники до конца 2026 года. По мере пополнения группировки Gen-3 компания продолжит использовать спутники Gen-2 как основу своих возможностей по получению разведывательной информации из космоса в реальном времени — для наблюдения за быстро развивающимися событиями на Земле и объектами на орбите.

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