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Спутники запечатлели извержение вулкана Анак-Кракатау
На одном из островов Индонезийского архипелага 4 сентября началось извержение вулкана Анак-Кракатау, за которым внимательно следили спутники.
Вулкан Анак-Кракатау начал выбрасывать пепел и лаву 4 сентября. Расположенный на острове между Суматрой и Явой, он внезапно начал извергаться, из-за чего в регионе были отменены авиарейсы, закрыты школы и даже приостановлено рыболовство.
Извержение продолжалось около 25 часов. За это время вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла, который достиг Джакарты и индонезийской провинции Лампунг. Однако и после завершения основной фазы извержения Анак-Кракатау оставался активным на протяжении всех выходных. Более того, вулкан по-прежнему проявляет высокую активность, поэтому в ближайшее время не исключено новое извержение.
Но наблюдать за извержением вулкана в минувшие выходные могли не только люди на Земле. Спутник Landsat 8, эксплуатируемый NASA и Геологической службой США (USGS), из космоса зафиксировал белый шлейф вулканических газов, поднимавшийся в атмосферу.
Считается, что белые шлейфы в основном состоят из водяного пара, углекислого и сернистого газа. Коричневые облака, окружающие эти шлейфы, образованы преимущественно пеплом и обломочным материалом.
Пока Анак-Кракатау постепенно успокаивается после последнего извержения, само событие не стало неожиданностью. Вулкан расположен в зоне, известной как Тихоокеанское огненное кольцо. Название «кольцо» несколько условно, поскольку речь идет не о замкнутой геологической структуре. Эта зона протягивается примерно на 40 000 километров вокруг Тихого океана и включает более 750 вулканов — как действующих, так и спящих.
Только в Индонезии насчитывается около 500 вулканов, из которых 127 считаются действующими. Среди них — Анак-Кракатау. У этого вулкана особенно интересная история. Он появился из моря в 1927 году, поднявшись из кальдеры, образовавшейся после извержения Кракатау в 1883 году — одного из самых известных и разрушительных извержений вулкана в истории. Название Анак-Кракатау в переводе с индонезийского означает «дитя Кракатау». Хотя геологи не во всем сходятся относительно точных границ Тихоокеанского огненного кольца, известно, что оно связано с системой тектонических плит и существует уже более 35 миллионов лет. И это не только один из крупнейших вулканических регионов планеты. В пределах Огненного кольца также происходит значительная часть землетрясений на Земле.
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15 Августа, 2016
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