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Топ-20 крупнейших медиакомпаний мира
Медиагруппы в современном мире играют важную роль в формировании общественного мнения. На инфографику попали топ-20 крупнейших медиакомпаний по рыночной капитализации.
Крупнейшие медиагруппы сегодня — это еще серьезные игроки на глобальном рынке. Совокупная рыночная капитализация крупнейших медиакомпаний мира превышает 500 миллиардов долларов.
Возглавляет рейтинг Comcast. На момент составления рейтинга ее капитализация составляла 93 миллиарда долларов. Среди прочего, корпорации принадлежат телеканалы NBC и киностудия Universal Pictures.
На втором месте оказалась Warner Bros. Discovery. Ее капитализация составила 71,4 миллиарда долларов. Замыкает тройку Thomson Reuters с капитализацией 43,7 миллиарда долларов. Thomson Reuters не ограничивается исключительно медиа-сферой. Компания оказывает консалтинговые услуги, а также занимается юридическим и налоговым сопровождением бизнеса.
Крупнейший европейский участник рейтинга — люксембургская Millicom — заняла девятое место. Ее капитализация составила 14,6 миллиарда долларов. Правда, работает холдинг преимущественно в странах Латинской Америки. При этом СМИ — не главное направление деятельности Millicom. В первую очередь, компания специализируется на услугах мобильной связи, домашнего интернета, а также спутниковом и кабельном телевидении.
Лидером по числу медиагигантов стали США, захватившие половину рейтинга. Также в топ-20 попали четыре канадские медиагруппы. Европу представляют две компании из Люксембурга и одна из Германии, Азию — два японских холдинга. Также в рейтинг попали одна компания из Южной Африки.
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