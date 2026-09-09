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GE Aerospace впервые показала адаптивный двигатель XA102 для первого истребителя шестого поколения F-47

Компания GE Aerospace ускорила подготовку к сборке прототипа адаптивного двигателя XA102: примерно четверть комплектующих для него уже заказана.

Изображение адаптивного двигателя XA102 / © GE Aerospace

Впервые представив изображение перспективного двигателя для истребителя, GE Aerospace сообщила, что заключение первых контрактов стало возможным после завершения в мае этапа проверки готовности к сборке XA102 и проведения в феврале детального анализа конструкции.

Разрабатываемый в рамках программы ВВС США Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP), двигатель XA102 конкурирует с адаптивным двигателем переменного цикла XA103 компании Pratt & Whitney за право стать силовой установкой серийных версий перспективного истребителя F-47 Next-Generation Air Dominance (NGAD) разработки Boeing.

Кроме того, рассматриваются варианты применения нефорсажной модификации XA102 на более широком спектре летательных аппаратов — потенциально включая самолеты-заправщики и военно-транспортные самолеты.

Цифровой подход к проектированию нового двигателя также позволил GE изменить принцип взаимодействия с поставщиками при изготовлении комплектующих для XA102.

Наземные испытания XA102 должны начаться позднее в этом десятилетии. ВВС США рассчитывают, что адаптивные двигатели смогут быть готовы к возможной интеграции с летательными аппаратами примерно к 2030 году.