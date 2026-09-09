Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
GE Aerospace впервые показала адаптивный двигатель XA102 для первого истребителя шестого поколения F-47
Компания GE Aerospace ускорила подготовку к сборке прототипа адаптивного двигателя XA102: примерно четверть комплектующих для него уже заказана.
Впервые представив изображение перспективного двигателя для истребителя, GE Aerospace сообщила, что заключение первых контрактов стало возможным после завершения в мае этапа проверки готовности к сборке XA102 и проведения в феврале детального анализа конструкции.
Разрабатываемый в рамках программы ВВС США Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP), двигатель XA102 конкурирует с адаптивным двигателем переменного цикла XA103 компании Pratt & Whitney за право стать силовой установкой серийных версий перспективного истребителя F-47 Next-Generation Air Dominance (NGAD) разработки Boeing.
Кроме того, рассматриваются варианты применения нефорсажной модификации XA102 на более широком спектре летательных аппаратов — потенциально включая самолеты-заправщики и военно-транспортные самолеты.
Цифровой подход к проектированию нового двигателя также позволил GE изменить принцип взаимодействия с поставщиками при изготовлении комплектующих для XA102.
Наземные испытания XA102 должны начаться позднее в этом десятилетии. ВВС США рассчитывают, что адаптивные двигатели смогут быть готовы к возможной интеграции с летательными аппаратами примерно к 2030 году.
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.
В конце августа 2026 года американские военные впервые применили высокоэнергетическую лазерную систему. С тех пор активность дронов у мексиканской границы снизилась примерно на 75%.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
Акционерное общество «Росатом — Возобновляемая энергия» построит в Амурской области завод по сборке элементов ветрогенераторов. Оборудование потребуется для будущих ветроэлектростанций на Дальнем Востоке. Сейчас крупные детали производят практически в другом конце страны. Собирать крупные узлы на месте будет дешевле, чем везти их.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Июня, 2015
Психогенеалогия и семейные травмы
9 Января, 2015
Погребальные обряды народов мира
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии