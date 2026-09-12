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Сильнейшие флоты, созданные в Древнем мире

В древности мощный военно-морской флот позволял защищать побережье, перебрасывать армии, контролировать торговые пути и распространять влияние далеко за пределы собственных границ.

Вид сбоку на афинскую триеру «Олимпия» — копию древнего корабля V века до н. э. / © Wikimedia Commons

Определить, какие флоты были сильнейшими, невозможно простым подсчетом кораблей. Одни добивались господства благодаря передовой тактике, совершенному кораблестроению, опытным экипажам или способности вести длительные операции на огромных расстояниях. Другие меняли ход истории, сокрушая противников, казавшихся непобедимыми, или создавая морские державы, которые на протяжении столетий определяли развитие торговли и культуры.

Представленные ниже семь флотов по праву считаются одними из величайших военно-морских сил, созданных до 500 года н. э. Их наследие пережило битвы, в которых они участвовали, и оказало влияние на развитие морской стратегии на многие века.

Афинский флот

В V веке до н. э. Афины превратились из регионального древнегреческий полис в ведущую морскую державу Эгейского моря. Доходы от серебряных рудников Лавриона позволили финансировать строительство сотен триер под руководством государственного деятеля Фемистокла.

Афинская триера была одним из самых совершенных кораблей своего времени. При длине около 37 метров судно приводили в движение примерно 170 специально обученных гребцов, расположенных в три яруса. Вместо того чтобы полагаться исключительно на многочисленность воинов, афиняне использовали окованные бронзой тараны, позволяя кораблям выводить противника из строя точно рассчитанными ударами.

Решающим испытанием для афинского флота стала битва при Саламине в 480 году до н. э. В узких проливах у острова Саламин греки сумели разгромить значительно превосходивший их по численности персидский флот. Эта победа сохранила независимость греческих полисов и создала условия для последующего расцвета классической греческой цивилизации.

Позднее Афины использовали свое морское превосходство, превратив Делосский союз в настоящую морскую империю. Тем самым они создали образец морской державы, оказавший огромное влияние на развитие военно-морского искусства в последующие столетия.

Ахеменидский персидский флот

Ахеменидская Персидская империя простиралась от Египта и Ближнего Востока до Центральной Азии, поэтому военно-морские силы имели для нее огромное значение — как для защиты протяженных побережий, так и для обеспечения военных походов.

Персидские правители создавали многонациональные флоты из кораблей покоренных народов. В их состав входили финикийцы, египтяне, киприоты и греки Малой Азии. Опытные экипажи этих кораблей прекрасно справлялись с переброской войск, защитой линий снабжения и координацией операций на колоссальных расстояниях.

Инженеры даже сооружали понтонные мосты через Геллеспонт, чтобы переправлять войска в Европу. Это свидетельствовало о высоком уровне организации и логистического мастерства персидской военной машины.

Во время вторжения Ксеркса в Грецию в 480 году до н. э., согласно некоторым античным источникам, Персия собрала более тысячи кораблей — поразительное количество для любой эпохи.

Хотя персидский флот потерпел знаменитые поражения от греков при Саламине в 480 году до н. э. и при Микале в 479 году до н. э., он продолжал играть важную роль в политике Средиземноморья. Персы поддерживали соперничающие греческие полисы, предоставляя им корабли и финансовую помощь. Это наглядно показывало, что морскую мощь можно использовать не только на поле боя, но и как инструмент дипломатии.

Поэтому, хотя ахеменидский флот чаще вспоминают в связи с его поражениями, чем с крупными победами, именно он был одним из важнейших инструментов распространения персидского влияния и поддержания огромной империи.

Карфагенский флот

Основанный финикийскими переселенцами в Северной Африке примерно в 800 году до н. э., Карфаген благодаря сочетанию торгового богатства и многовекового морского опыта превратился в главную военно-морскую державу западного Средиземноморья.

Торговый флот Карфагена связывал порты Северной Африки, Испании, Сицилии, Сардинии и Корсики, а корабли защищали ценнейшие торговые маршруты, от которых зависало процветание города.

Карфаген вкладывал огромные средства в развитие военно-морской инфраструктуры. Особенно знаменит был его круглый военный порт — котон, где размещались сотни кораблей и где можно было быстро строить новые суда в случае войны.

Основу флота составляли преимущественно квинквиремы — более крупные корабли, чем греческие триеры. Они могли перевозить больше морских пехотинцев, оставаясь при этом достаточно быстрыми и маневренными. Опытные экипажи давали карфагенянам серьезное преимущество перед многими соперниками.

На протяжении столетий Карфаген контролировал значительную часть западного Средиземноморья. Однако его длительное соперничество с Римом в конце концов привело к Пуническим войнам, продолжавшимся с 264 по 146 год до н. э.

Римляне благодаря техническим новшествам, упорству и огромным людским ресурсам в итоге одержали победу и разрушили Карфаген. Но именно карфагенский флот во многом послужил образцом для римлян — и после падения своего главного соперника Рим занял его место в качестве господствующей морской силы Средиземноморья.

Военно-морской флот Римской империи

Римская империя изначально была сухопутной державой, однако Пунические войны с Карфагеном (264–146 годы до н. э.) превратили ее в одну из величайших морских сил античного мира.

Римские корабелы стремительно расширяли флот, копируя захваченные карфагенские квинквиремы. Годы непрерывных войн позволили римлянам накопить огромный опыт, а их моряки и командиры постепенно превратились в высококвалифицированных специалистов.

К концу Пунических войн Рим не просто превзошел своего главного морского соперника — он полностью его уничтожил.

В эпоху империи римский флот постепенно отказался от масштабных морских сражений как от главной задачи. Теперь его основная функция заключалась в обеспечении безопасности морских путей по всему Средиземноморью, которое римляне называли Mare Nostrum — «Наше море».

Постоянные военно-морские базы в Мизене и Равенне позволяли подавлять пиратство, сопровождать суда с египетским зерном, перевозить войска и защищать торговлю на всем пространстве империи. Эта морская безопасность помогла поддерживать столетия экономического процветания и политической стабильности. Хотя в исторической памяти римские легионы зачастую занимают гораздо более заметное место, управление территориями от Британии и Галлии до Ближнего Востока во многом зависело от способности Рима контролировать Средиземное море.

Военно-морской флот Птолемеевского Египта

После смерти Александр Македонский в 323 году до н. э. Птолемеевское царство превратилось в одну из ведущих морских держав эллинистического мира.

Центром царства стала Александрия. Здесь активно развивались кораблестроение, торговля и военно-морская инфраструктура, необходимые для защиты владений Египта и контроля торговых путей восточного Средиземноморья.

Античные авторы рассказывают о гигантских птолемеевских полиремах — кораблях, значительно превосходивших по размерам традиционные триеры. Некоторые из них, возможно, вмещали тысячи гребцов и моряков и скорее служили демонстрацией царского могущества, чем представляли собой действительно эффективные боевые суда.

Более компактные и практичные корабли, созданные на основе греческих конструкций, охраняли торговлю египетским зерном и одновременно соперничали с соседней державой Селевкидов за влияние в регионе.

Прекрасно оборудованный порт Александрии, дополненный знаменитым Александрийским маяком, сделал город одним из важнейших военно-морских центров античного мира.

В I веке до н. э., по мере усиления римского влияния, птолемеевский флот начал приходить в упадок. Однако он оставил после себя заметное наследие в области кораблестроительных технологий и организации морских сил.

Сиракузский флот

Греческий город Сиракузы занимал стратегически важное положение на восточном побережье Сицилии, что позволило ему в IV–III веках до н. э. создать один из сильнейших флотов Средиземноморья.

При таких правителях, как Дионисий I, город стремительно наращивал флот, расширял верфи и внедрял новые решения в кораблестроении и военной инженерии.

Сиракузы приобрели особую известность во время Пелопоннесская война. В 413 году до н. э. сиракузяне разгромили огромную афинскую Сицилийскую экспедицию. Им удалось искусно заблокировать афинский флот в гавани и лишить его главного преимущества — возможности свободно маневрировать.

Позднее Сиракузы оказали ожесточенное сопротивление Риму во время осады 214–212 годов до н. э. Именно тогда оборонительные изобретения, традиционно приписываемые Архимеду, приобрели легендарную славу, хотя в конечном счете город все же потерпел поражение.

Сиракузы никогда не владели обширной морской империей, однако умение противостоять превосходящим силам благодаря тщательной подготовке флота и продуманной стратегии принесло городу репутацию одной из самых грозных военно-морских держав Древнего мира.

Флот династии Хань

В рассказах о древнем военно-морском искусстве обычно доминируют средиземноморские державы. Однако и династия Хань еще задолго до 500 года н. э. создала впечатляющие военно-морские силы.

Основанная в 206 году до н. э. империя Хань использовала флот для контроля обширной речной сети, защиты прибрежных районов и поддержки военных походов на юге Китая.

В отличие от средиземноморских флотов, предназначенных прежде всего для сражений в открытом море, ханьские корабли специализировались на речной и прибрежной войне.

Основу этих сил составляли так называемые «башенные корабли» — высокие, хорошо укрепленные суда, которые действовали совместно с небольшими «копейными кораблями», предназначенными для тарана противника.

Такой флот обеспечивал контроль над важнейшими водными артериями, в том числе над Янцзы — одной из главных торговых и административных рек Китая. Значительную роль в расширении империи Хань сыграли и важные морские победы, одержанные во II–I веках до н. э.

Хотя сохранившихся свидетельств о ханьском флоте значительно меньше, чем о военно-морских силах многих средиземноморских держав, археологические находки и исторические источники показывают, что Хань создала эффективную морскую силу.

Ее главное внимание уделялось логистике, перевозке войск и грузов, а также ведению боевых действий на реках. Эти принципы оказали влияние на развитие китайской военной стратегии на протяжении многих последующих столетий.

Флоты, изменившие ход истории

Триеры, защищавшие Грецию у Саламина, и ханьские корабли, патрулировавшие великие реки Китая, действовали в совершенно разных условиях. И все же и те и другие изменили политический, экономический и культурный облик своих цивилизаций.

Хотя сами корабли давно исчезли, многие принципы, сформированные древними морскими державами, остаются актуальными и сегодня. Контроль над стратегическими водными путями, безопасность линий снабжения, технологические инновации и хорошо подготовленные экипажи по-прежнему лежат в основе эффективной морской стратегии.

Сильнейшие флоты Древнего мира наглядно доказали: господство на море способно определять судьбу целых цивилизаций — даже тех, чья история, казалось бы, была далека от морского побережья.

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