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Northrop Grumman впервые успешно испытала квантовую навигацию на ударном беспилотнике

Компания Sandbox AQ, специализирующаяся на технологиях на стыке искусственного интеллекта и квантовых технологий, успешно испытала систему магнитной навигации (MagNav) на основе квантового сенсора на беспилотном летательном аппарате Lumberjack производства Northrop Grumman.

Northrop Grumman впервые успешно испытала квантовую навигацию на ударном беспилотнике / © Northrop Grumman

Это первый случай, когда система MagNav была испытана на одноразовом беспилотнике типа Lumberjack и интегрирована с его системой визуальной навигации.

Lumberjack — одноразовый ударный беспилотник Northrop Grumman, разработанный всего за 14 месяцев в ответ на растущее применение расходуемых БПЛА в боевых действиях. Конфликт на Ближнем Востоке уже продемонстрировал эффективность небольших беспилотных систем, которыми можно жертвовать ради выполнения задачи и которые способны действовать даже в условиях отсутствия сигнала GPS или его подмены.

Поскольку вооруженные силы США в значительной степени полагаются на глобальную систему позиционирования GPS для навигации и высокоточного наведения оружия, подавление этих сигналов может существенно снизить эффективность военных операций. Чтобы решить эту проблему, американские военные работают над внедрением квантовых систем навигации.

MagNav использует сверхчувствительный квантовый сенсор, способный измерять локальные изменения магнитного поля Земли. Полученные данные сопоставляются с заранее созданной картой магнитных аномалий. Это позволяет определить точное местоположение сенсора без использования спутникового сигнала.

Поскольку система работает пассивно, ей не требуется принимать внешние навигационные сигналы. Поэтому подавить или подменить ее работу с помощью радиопомех значительно сложнее, чем в случае с традиционными спутниковыми системами навигации.

Технологическая платформа Sandbox AQ получила название AQNav. Она способна работать при любых погодных условиях, не зависит от особенностей рельефа и совместима с существующими навигационными системами, что делает ее подходящей для интеграции в различные авиационные платформы.