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Рейтинг стран по использованию ИИ-инструментов
В 2025 году сайты ИИ-инструментов посетили 125,7 миллиарда раз — на 46% больше, чем годом ранее.
На инфографике представлены страны, жители которых совершили больше всего посещений сайтов ИИ-инструментов в 2025 году. Данные предоставлены AITools.xyz, которая объединяет оценки интернет-трафика от SEMrush и Ahrefs для более чем 9500 сайтов, связанных с ИИ-инструментами.
Важно отметить, что речь идет именно о посещениях сайтов, а не о количестве пользователей. Один человек может заходить на сайт множество раз, а посещения разных сервисов учитываются отдельно. Сеансы в мобильных приложениях в статистику не включены, поэтому показатели могут занижать реальный уровень использования ИИ на рынках, где пользователи преимущественно работают с приложениями, например в Китае.
Разрыв между первым и вторым местом весьма значителен: американский трафик оказался более чем вдвое выше индийского. На три ведущие страны — США, Индию и Бразилию — в совокупности пришлось 36,5% всех посещений сайтов ИИ-инструментов в мире.
Бразилия заняла третье место с семью миллиардами посещений, значительно опередив Германию (4,6 миллиарда), Великобританию (3,8 миллиарда) и Францию (3,4 миллиарда).
Большое население отчасти объясняет высокие позиции Индии и Бразилии, однако примечательно, что в рейтинге также оказались сразу несколько стран Юго-Восточной Азии. Индонезия заняла шестое место с 3,7 миллиардами посещений, а Филиппины — десятое с 2,9 миллиардами. Обе страны опередили более крупные или экономически развитые государства — Италию (2,6 миллиарда), Испанию (2,5 миллиарда) и Южную Корею (2,3 миллиарда).
Китай является второй по значимости мировой державой в области искусственного интеллекта с точки зрения разработки моделей, однако в этом рейтинге он занимает лишь 15-е место, набрав 2,4 миллиарда посещений сайтов ИИ-инструментов (столько же и у России).
Невысокая позиция Китая отчасти объясняется особенностями используемых данных. Крупнейшие западные ИИ-сервисы, такие как ChatGPT, Gemini и Claude, имеют ограниченную доступность в Китае. При этом китайские системы — в частности DeepSeek, Doubao и Quark — широко используются через мобильные приложения.
Поскольку данный рейтинг учитывает только посещения сайтов и не включает сеансы в приложениях, его не следует рассматривать как показатель общего уровня использования ИИ в Китае.
По объему интернет-трафика ИИ-инструментов США с большим отрывом занимают первое место. Однако по уровню распространения ИИ страна выглядит значительно скромнее. Согласно данным Microsoft, США находятся лишь на 21-м месте: ИИ регулярно используют 31,3% населения трудоспособного возраста, тогда как в Объединенных Арабских Эмиратах этот показатель достигает 70,1%.
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