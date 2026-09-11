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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
11 сентября, 11:12
Рейтинг: +664
Посты: 248

Видео: болид F1 поставили на металлические колеса и отправили по тоннелям метро

Red Bull Racing отправила чемпионский болид RB8 прямо в тоннели мадридского метро. Обычные колеса для этого заменили специально изготовленными металлическими, а за руль сел бывший пилот Formula 1 Патрик Фризахер. Необычный заезд устроили перед возвращением Гран-при в Мадрид после перерыва более чем в 40 лет.

Сообщество
# F1
# Red Bull
# инженерия
# Мадрид
# метро
Патрик Фризахер за рулем Red Bull RB8 на рельсах мадридского метро / © Alberto Nevado, Red Bull Content Pool
Патрик Фризахер за рулем Red Bull RB8 на рельсах мадридского метро / © Alberto Nevado, Red Bull Content Pool

Команда Red Bull Racing превратила свой болид RB8 в подобие железнодорожной дрезины и отправила его по настоящим путям мадридского метро. За рулем находился бывший пилот Formula 1 Патрик Фризахер.

Главной проблемой оказалось не то, поместится ли машина в тоннеле, а как заставить ее ехать по рельсам, не переделывая ни сами пути, ни исторический болид. Ширина колеи метро оказалась достаточно близка к расстоянию между колесами RB8, поэтому инженерам оставалось создать подходящие железнодорожные колеса.

Патрик Фризахер за рулем Red Bull RB8 на рельсах мадридского метро / © Alberto Nevado, Red Bull Content Pool
Патрик Фризахер за рулем Red Bull RB8 на рельсах мадридского метро / © Alberto Nevado, Red Bull Content Pool

Сделать их оказалось сложнее, чем могло показаться. Первые прототипы получились слишком тяжелыми и могли повредить подвеску, коробку передач и приводные валы машины. В итоге инженеры изготовили облегченные металлические колеса со ступицей и тонкими фрезерованными спицами, убрав лишний металл везде, где это было возможно.

После установки новых колес RB8 смог двигаться по рельсам своим ходом. Во время короткого закрытия отдельных участков метро Фризахер проехал через тоннели, станции и депо, в том числе мимо станции Estadio Metropolitano.

Для проекта использовали RB8 образца 2012 года — один из самых успешных болидов в истории Red Bull Racing. На этой машине команда выиграла Кубок конструкторов, а Себастьян Феттель стал чемпионом мира среди пилотов.

Патрик Фризахер за рулем Red Bull RB8 на рельсах мадридского метро / © Alberto Nevado, Red Bull Content Pool

Акцию приурочили к возвращению Formula 1 в Мадрид. Новый автодром Madring принимает Гран-при Испании 11–13 сентября 2026 года. Это первая гонка чемпионата мира в испанской столице после этапа на трассе Харама в 1981 году. До нового автодрома болельщики смогут добираться в том числе на метро.

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