Планетологи недооценили масштабы сжатия Меркурия

За всю свою историю радиус Меркурия мог уменьшиться намного больше, чем считалось. Поскольку часть следов этого процесса до сих пор оставалась незамеченной, прежние оценки могли быть серьезно занижены.

Ближайшая к Солнцу планета — самая маленькая в нашей звездной системе. Ее радиус составляет примерно 2440 километров. Значительную часть объема занимает металлическое ядро, а поверхность покрыта многочисленными кратерами, равнинами, уступами и грядами.

О том, что Меркурий сжимается, планетологи узнали еще в 1970-х годах. Тогда аппарат Mariner 10 сфотографировал на его поверхности протяженные уступы, которые связали с глобальным сжатием. Причиной считается постепенное охлаждение недр: теряя оставшееся после формирования тепло, Меркурий становится меньше, а его кора деформируется. Одни ее участки надвигаются на другие, образуя на поверхности уступы и гряды.

Определить, насколько сократился радиус планеты, можно по размерам и распространенности этих структур. По предыдущим оценкам, он уменьшился на один-два — семь километров. Однако сами структуры распределены по разным участкам Меркурия: в одних областях их больше, в других — меньше, а в некоторых почти нет.

Такая картина плохо согласуется с простейшей моделью глобального охлаждения, где сжатие должно быть примерно равномерным. Одна из возможных причин в том, что тектоническая летопись Меркурия сохранилась не полностью.

Чтобы проверить, скрывает ли часть древних структур более молодой рельеф, исследовательская группа под руководством Гаку Нисияма (Gaku Nishiyama) из Немецкого центра авиации и космонавтики сравнила расположение уступов и гряд с неровностью поверхности Меркурия в разных регионах. Так ученые выявили четкую закономерность: известные следы сжатия встречались в основном там, где поверхность была сравнительно гладкой. То есть чем более неровной была местность, тем меньше в ней находили структур.

Причин может быть несколько. Во-первых, выброшенное при образовании молодых кратеров вещество могло засыпать более древние гряды и уступы. Во-вторых, на неровной, покрытой кратерами поверхности небольшие тектонические структуры на снимках заметить сложнее. В-третьих, рыхлый и пористый грунт при сжатии мог уплотняться, не образуя крупные разломы. Правда, последнее объяснение исследователи подтвердить или опровергнуть не смогли.

В модели, учитывающей все известные структуры, оценка уменьшения радиуса выросла с 8,3 до 11,6 километра. Если же брать только наиболее надежные крупные структуры, поправка оказывается сильно меньше — примерно 0,6 километра. В целом планетологи заключили, что из-за неровностей поверхности предыдущие оценки сжатия планеты могли быть занижены на 10-30 процентов.

Это означает, что представления о тепловой истории и внутреннем строении Меркурия придется уточнить. В частности, новая оценка может повлиять на предполагаемую толщину реголита и содержание серы в ядре планеты. Проверить эти выводы помогут данные миссии BepiColombo: ее лазерный высотомер BELA сможет детально изучить неровности на поверхности.

Похожая проблема может существовать и на других небесных телах. Например, поверхность лунных возвышенностей в среднем еще более неровная, поэтому часть следов сжатия естественного спутника Земли могла остаться незамеченной. Результаты научной работы опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Любовь С. 475 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.