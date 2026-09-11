Люди начали употреблять психоактивные вещества на 12 тысяч лет раньше, чем считалось
Привычка рассасывать во рту бетельные орехи и связанные с этим негативные последствия для здоровья наблюдались у охотников-собирателей за десятки тысяч лет до появления алкогольных напитков, пришли к выводу авторы нового исследования.
Археологические находки свидетельствуют о том, что люди с древности использовали субстанции растительного происхождения, чтобы вызывать измененные состояния сознания. До сих пор самым древним таким примером считали пиво, впервые изготовленное из ферментированного ячменя около 13 тысяч лет назад на территории современного Израиля.
Однако ученые уверены, что в реальности практика применения растительных психоактивных веществ гораздо древнее. Это доказали результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances.
Международная команда ученых объединила биохимические и археологические данные, чтобы проследить доисторические корни одного из самых популярных в мире стимуляторов — бетелевого ореха, используемого на большей части Азиатско-Тихоокеанского региона.
Бетелевые орехи — это семена арековой пальмы (Areca catechu). Они содержат алкалоид ареколин, который вызывает чувство легкой эйфории, прилив бодрости, улучшение концентрации. Однако при регулярном употреблении ареколин способен провоцировать зависимость, а также различные негативные последствия для здоровья.
Тем не менее считается, что по популярности бетель занимает четвертое место в мире среди психоактивных веществ после алкоголя, кофеина и никотина. Его традиционно употребляет примерно каждый 10-й житель современного мира.
Современные потребители смешивают обработанные семена арековой пальмы с гашеной известью. В результате получается жевательная смесь — бетелевая жвачка. Гашеная известь вызывает химическую реакцию, благодаря которой психоактивные соединения ореха быстрее высвобождаются в кровоток.
Авторы нового исследования изучили скелетные останки двух охотников-собирателей, обнаруженные на индонезийском острове Сулавеси. Возраст одного скелета составляет от 25 до 16 тысяч лет, другого — от 7600 до 6300 лет.
У обоих охотников-собирателей выявили крайне необычный характер износа зубов: на зубах видны глубокие закругленные бороздки. Ученые пришли к выводу, что такие следы остаются в результате ранее неизвестного способа употребления бетеля — если постоянно рассасывать во рту целый бетелевый орех.
Команда провела серию экспериментов, во время которых орехи бетеля замачивали в искусственной слюне. Затем полученные растворы тестировали на панели клонированных человеческих рецепторов. Среди них были специализированные белки, которые действуют как молекулярные переключатели, регулирующие нейронную активность.
В итоге оказалось, что для высвобождения ареколина совсем не обязательно смешивать бетель с гашеной известью и жевать бетелевую жвачку. Эксперименты показали, что простое рассасывание целых орехов бетеля высвобождает ареколин в достаточном количестве, чтобы оказать физиологическое воздействие, изменяя функцию мозга.
Кроме того, биохимический анализ выявил присутствие ареколина в зубных тканях охотников-собирателей, что подтвердило употребление ими орехов бетеля. Как предположили ученые, поскольку ареколин — природный анальгетик, охотники-собиратели могли сосать бетель не только для удовольствия, но и для облегчения боли.
Однако со временем эта привычка приводила к серьезному заболеванию пародонта: сосание этих твердых и абразивных семян настолько сильно изнашивало зубы собирателей, что в некоторых случаях внутренняя пульпа полностью обнажалась. Это было крайне болезненно, вызывало затруднения при еде и значительно повышало частоту хронических зубных инфекций.
Как бы там ни было, практику употребления орехов бетеля в качестве психоактивного вещества теперь можно проследить вплоть до позднего плейстоцена, что значительно древнее, чем предполагали до сих пор, заключили исследователи.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Расположенный на Гавайях щитовой вулкан Килауэа считается одним из наиболее активных действующих вулканов. Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США ожидает, что 55-й эпизод фонтанирования лавы может произойти уже сегодня.
Современная космология до недавнего времени опиралась на так называемый космологический принцип, по которому у Вселенной нет какого-то выделенного направления. И наблюдатель в любой ее точке должен видеть однородную в этом смысле картину. Астроном из Северокавказской астрофизической обсерватории показал, что это не так даже для очень древней Вселенной.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Июля, 2014
10 самых крупных космических катастроф
14 Февраля, 2018
«Длинная рука» авиации: как действуют ракеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии