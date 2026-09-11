11 сентября, 14:06
Татьяна Зайцева
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Люди начали употреблять психоактивные вещества на 12 тысяч лет раньше, чем считалось

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Привычка рассасывать во рту бетельные орехи и связанные с этим негативные последствия для здоровья наблюдались у охотников-собирателей за десятки тысяч лет до появления алкогольных напитков, пришли к выводу авторы нового исследования.

Антропология
# алкалоиды
# охотники-собиратели
# психоактивные вещества
# Сулавеси
Бетелевые орехи
Бетелевые орехи / © Wikimedia Commons

Археологические находки свидетельствуют о том, что люди с древности использовали субстанции растительного происхождения, чтобы вызывать измененные состояния сознания. До сих пор самым древним таким примером считали пиво, впервые изготовленное из ферментированного ячменя около 13 тысяч лет назад на территории современного Израиля.

Однако ученые уверены, что в реальности практика применения растительных психоактивных веществ гораздо древнее. Это доказали результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

Международная команда ученых объединила биохимические и археологические данные, чтобы проследить доисторические корни одного из самых популярных в мире стимуляторов — бетелевого ореха, используемого на большей части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Бетелевые орехи — это семена арековой пальмы (Areca catechu). Они содержат алкалоид ареколин, который вызывает чувство легкой эйфории, прилив бодрости, улучшение концентрации. Однако при регулярном употреблении ареколин способен провоцировать зависимость, а также различные негативные последствия для здоровья.  

Тем не менее считается, что по популярности бетель занимает четвертое место в мире среди психоактивных веществ после алкоголя, кофеина и никотина. Его традиционно употребляет примерно каждый 10-й житель современного мира.

Современные потребители смешивают обработанные семена арековой пальмы с гашеной известью. В результате получается жевательная смесь — бетелевая жвачка. Гашеная известь вызывает химическую реакцию, благодаря которой психоактивные соединения ореха быстрее высвобождаются в кровоток.

Авторы нового исследования изучили скелетные останки двух охотников-собирателей, обнаруженные на индонезийском острове Сулавеси. Возраст одного скелета составляет от 25 до 16 тысяч лет, другого — от 7600 до 6300 лет.

У обоих охотников-собирателей выявили крайне необычный характер износа зубов: на зубах видны глубокие закругленные бороздки. Ученые пришли к выводу, что такие следы остаются в результате ранее неизвестного способа употребления бетеля — если постоянно рассасывать во рту целый бетелевый орех.

Команда провела серию экспериментов, во время которых орехи бетеля замачивали в искусственной слюне. Затем полученные растворы тестировали на панели клонированных человеческих рецепторов. Среди них были специализированные белки, которые действуют как молекулярные переключатели, регулирующие нейронную активность.

В итоге оказалось, что для высвобождения ареколина совсем не обязательно смешивать бетель с гашеной известью и жевать бетелевую жвачку. Эксперименты показали, что простое рассасывание целых орехов бетеля высвобождает ареколин в достаточном количестве, чтобы оказать физиологическое воздействие, изменяя функцию мозга.

Кроме того, биохимический анализ выявил присутствие ареколина в зубных тканях охотников-собирателей, что подтвердило употребление ими орехов бетеля. Как предположили ученые, поскольку ареколин — природный анальгетик, охотники-собиратели могли сосать бетель не только для удовольствия, но и для облегчения боли.

Однако со временем эта привычка приводила к серьезному заболеванию пародонта: сосание этих твердых и абразивных семян настолько сильно изнашивало зубы собирателей, что в некоторых случаях внутренняя пульпа полностью обнажалась. Это было крайне болезненно, вызывало затруднения при еде и значительно повышало частоту хронических зубных инфекций.

Как бы там ни было, практику употребления орехов бетеля в качестве психоактивного вещества теперь можно проследить вплоть до позднего плейстоцена, что значительно древнее, чем предполагали до сих пор, заключили исследователи.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
156 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Антропология
# алкалоиды
# охотники-собиратели
# психоактивные вещества
# Сулавеси
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Комментарии

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Сергей Механик
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Иван Колупаев
13 минут назад
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Алексей Сатонин
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Александр Суворов
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Andrei Andrei
2 часа назад
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Александр Суворов
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Aleksey Kiselev
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Алесь, Всё чинно-благородно, но зарплаты низкие. Примерно как в 200-тысячном городе в России.

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Александр Суворов
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