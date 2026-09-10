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ООН поддержала другую карту мира: Африка на ней в 14 раз больше Гренландии

Долгие годы карта в проекции Меркатора использовалась повсеместно. К ней все привыкли, но она имела существенное ограничение — неправильное соотношение между площадями стран. Теперь ООН приняла резолюцию, призывающую вместо нее использовать карту, которая более точно отображает размеры Африки.

Сравнение масштабов регионов в проекции Меркатора и Equal Earth / © Guardian

Земля имеет форму шара и развернуть ее на плоскость, без искажений — задача невыполнимая. Главное, что когда-то решил Герард Меркатор — сохранил в проекции углы между направлениями. В первую очередь, такая карта оказалась удобна для мореплавателей.

Но были у проекции и свои минусы. Хотя формы стран на карте передавались точно, их масштаб сильно искажался. От экватора к полюсам масштаб постепенно увеличивался. В итоге казалось, что Гренландия по размерам сопоставима с Африкой, хотя на самом деле она меньше примерно в 14 раз.

Соотношение масштаба стран на карте и их реального размера / © neilrkaye

Одним из инициаторов резолюции за использование другой карты стал Африканский союз. В самой резолюции обратили внимание на непропорциональность проекции Меркатора. Как утверждается, это повлияло на восприятие размеров Африки и других регионов мира.

В итоге Генеральная ассамблея ООН предложила использовать вместо проекции Меркатора равновеликие проекции, в том числе Equal Earth. Она сохраняет соотношение площадей стран, но при этом не так точно передает формы и углы.

Резолюцию поддержали 164 государства, еще шесть воздержались. Против высказались лишь США. При этом документ не заставляет использовать только проекцию Equal Earth и полностью отказаться от проекции Меркатора. Авторы резолюции, напротив, призывают, чтобы международные организации, цифровые платформы и учебные заведения повышали уровень географической грамотности населения, объясняя, какие преимущества и ограничения есть у проекций.



