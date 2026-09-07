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В американском аэропорту авиафотографы заметили необычный черный беспилотник
В конце прошлой недели несколько авиационных фотографов стали свидетелями неожиданного зрелища: из ангара в аэропорту Лонг-Бич (Калифорния, США) показался силуэт очень крупного и необычайно обтекаемого летательного аппарата.
Одним из очевидцев оказался Рикки Шол, который увидел, как загадочная машина выкатилась из ангара, и буквально не поверил своим глазам. За 16 лет, в течение которых он занимается авиационной фотографией в этом историческом аэропорту, ему впервые довелось увидеть здесь нечто подобное.
Шол начал расспрашивать знакомых и вскоре выяснил подробности. Загадочный летательный аппарат оказался RAVN X — машиной, предназначенной для вывода полезной нагрузки в космос. Его разработала компания Aevum Aerospace из Хантсвилла, штат Алабама.
Как видно на фотографиях, аппарат несет американский регистрационный номер FAA N567RX. Этот номер был зарезервирован компанией Aevum за адресом в аэропорту. Однако, судя по всему, перед нами макет — причем, вероятно, тот самый, который уже когда-то появлялся на публике.
Макет беспилотника был с большой помпой представлен в 2021 году. Тогда генеральный директор компании Джей Скайлус назвал его «материнским кораблем» двухступенчатой ракетной системы, способной выводить на орбиту полезную нагрузку массой чуть более 450 килограммов.
Во время презентации макета компания озвучила амбициозные сроки запуска Ravn X. План предусматривал начало так называемых «испытаний на уровне аппарата» для получения необходимых сертификатов летной годности и лицензий на запуски. По словам Скайлуса, этот процесс должен был занять 18 месяцев.
После этого Aevum намеревалась получить в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сертификат летной годности для беспилотника, выполняющего роль первой ступени. Следующим этапом должны были стать орбитальные испытательные запуски с космодрома Cecil Spaceport в Джексонвилле, штат Флорида. Их планировали начать уже к концу 2021 года.
Удалось ли Aevum добиться хотя бы одной из поставленных целей, неизвестно. На сайте компании подробностей нет. Однако проект RAVN X, судя по всему, все еще не окончательно закрыт — программа, похоже, продолжает существовать.
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