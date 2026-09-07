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Олег Гончар
Олег Гончар
7 сентября, 07:27
Рейтинг: +919
Посты: 2593

Новейший китайский телескоп Tianyu впервые запечатлел более миллиона звезд

Китайский телескоп Tianyu получил первый снимок — на одном изображении ему удалось запечатлеть более миллиона звезд. Это знаменует завершение строительства обсерватории и переход телескопа к этапу научных наблюдений.

Сообщество
# звёзды
# Китай
# космос
# телескопы
Первый снимок китайского телескопа Tianyu / © Science and Technology Daily
Первый снимок китайского телескопа Tianyu / © Science and Technology Daily

Торжественная церемония получения первого света состоялась на Астрономической наблюдательной и исследовательской базе Ленху в провинции Цинхай на северо-западе Китая, где установлен телескоп Tianyu.

На первом снимке запечатлены туманность Северная Америка, туманность Пеликан и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию и наглядно продемонстрировало возможности Tianyu по наблюдению больших участков неба.

Tianyu стал первым в Китае обзорным телескопом метрового класса, сочетающим широкое поле зрения и субсекундное угловое разрешение. Кроме того, он создавался как телескоп-предшественник более крупного спектроскопического телескопа Шанхайского университета Цзяотун (JUST) с главным зеркалом диаметром четыре метра.

Проект Tianyu был запущен в 2022 году под руководством Института Цзун-Дao Ли Шанхайского университета Цзяотун. Разработкой телескопа занималась Шанхайская астрономическая обсерватория Китайской академии наук.

Телескоп оснащен главным зеркалом диаметром один метр и современной научной камерой большого формата. За одну экспозицию Tianyu способен охватить участок неба площадью почти девять квадратных градусов — это примерно соответствует площади более 40 полных лун.

Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждое из которых снималось с выдержкой 0,3 секунды. Полученное изображение позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.

По словам Фэн Фабо, доцента Института Цзун-Дao Ли Шанхайского университета Цзяотун и руководителя проекта Tianyu, телескоп будет вести непрерывный фотометрический мониторинг сотен миллионов небесных объектов. Ученые намерены отслеживать мельчайшие изменения их яркости, чтобы обнаруживать экзопланеты, переменные звезды, сверхновые и малые тела Солнечной системы.

После получения первого света Tianyu перейдет от этапа пусконаладочных наблюдений к стабильной штатной работе, а от дистанционного управления — к автоматизированному режиму наблюдений. Ожидается, что научная обзорная программа телескопа начнется в октябре 2026 года.

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