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Новейший китайский телескоп Tianyu впервые запечатлел более миллиона звезд
Китайский телескоп Tianyu получил первый снимок — на одном изображении ему удалось запечатлеть более миллиона звезд. Это знаменует завершение строительства обсерватории и переход телескопа к этапу научных наблюдений.
Торжественная церемония получения первого света состоялась на Астрономической наблюдательной и исследовательской базе Ленху в провинции Цинхай на северо-западе Китая, где установлен телескоп Tianyu.
На первом снимке запечатлены туманность Северная Америка, туманность Пеликан и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию и наглядно продемонстрировало возможности Tianyu по наблюдению больших участков неба.
Tianyu стал первым в Китае обзорным телескопом метрового класса, сочетающим широкое поле зрения и субсекундное угловое разрешение. Кроме того, он создавался как телескоп-предшественник более крупного спектроскопического телескопа Шанхайского университета Цзяотун (JUST) с главным зеркалом диаметром четыре метра.
Проект Tianyu был запущен в 2022 году под руководством Института Цзун-Дao Ли Шанхайского университета Цзяотун. Разработкой телескопа занималась Шанхайская астрономическая обсерватория Китайской академии наук.
Телескоп оснащен главным зеркалом диаметром один метр и современной научной камерой большого формата. За одну экспозицию Tianyu способен охватить участок неба площадью почти девять квадратных градусов — это примерно соответствует площади более 40 полных лун.
Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждое из которых снималось с выдержкой 0,3 секунды. Полученное изображение позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
По словам Фэн Фабо, доцента Института Цзун-Дao Ли Шанхайского университета Цзяотун и руководителя проекта Tianyu, телескоп будет вести непрерывный фотометрический мониторинг сотен миллионов небесных объектов. Ученые намерены отслеживать мельчайшие изменения их яркости, чтобы обнаруживать экзопланеты, переменные звезды, сверхновые и малые тела Солнечной системы.
После получения первого света Tianyu перейдет от этапа пусконаладочных наблюдений к стабильной штатной работе, а от дистанционного управления — к автоматизированному режиму наблюдений. Ожидается, что научная обзорная программа телескопа начнется в октябре 2026 года.
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