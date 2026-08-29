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Александр Речкин
Александр Речкин
29 августа, 10:46
Рейтинг: +535
Посты: 1250

Двухместный Saab Gripen F впервые поднялся в воздух

Первый двухместный истребитель Saab Gripen F выполнил первый полет, положив начало летным испытаниям новой версии самолета.

Сообщество
# Saab
# авиация
# истребители
# оружие
# самолёты
# технологии
Двухместный Saab Gripen F выполнил первый полет / © Saab
Двухместный Saab Gripen F выполнил первый полет / © Saab

Самолет вылетел с аэродрома Saab в шведском Линчепинге 28 августа и провел в воздухе около 40 минут. В кабине находились главный летчик-испытатель Saab Якоб Хегберг и летчик-испытатель ВВС Бразилии подполковник-авиатор Абдон ди Резенди Васконселос. По данным Saab, главной задачей первого вылета была проверка основных систем самолета и его первоначальных летных характеристик.

Теперь самолету предстоит более масштабная программа испытаний, в ходе которой будет постепенно расширяться разрешенный диапазон режимов полета. В дальнейшем специалисты проверят предельные значения скорости и высоты, допустимые перегрузки и углы атаки, а также тактические возможности и системы, связанные непосредственно с задней кабиной.

Gripen F представляет собой двухместную версию истребителя Gripen E, однако это далеко не обычный учебно-тренировочный вариант одноместного самолета. Saab разработала заднюю кабину как функционально самостоятельное рабочее место. Благодаря этому самолет сохраняет полноценные боевые возможности даже при наличии второго члена экипажа.

Таким образом, Gripen F сможет использоваться не только для переучивания пилотов и подготовки к выполнению боевых задач. Два члена экипажа потенциально позволят распределить нагрузку при выполнении сложных операций, когда пилоту приходится одновременно управлять самолетом, следить за тактической обстановкой, работать с вооружением и взаимодействовать с другими воздушными платформами.

В перспективе второй член экипажа может выполнять и функции оператора беспилотников. Это направление вызывает все больший интерес у многих военно-воздушных сил, а Saab уже работает над соответствующими концепциями применения своих беспилотных летательных аппаратов. В частности, сочетание Gripen F с перспективным высокотехнологичным беспилотником, каким его видит Saab, представляется вполне логичным.

Компания уже представила концепт малозаметного сверхзвукового беспилотного «истребителя» Autonomous Collaborative Platform (ACP), который должен дополнять одноместный Gripen E. В Saab называют его «большим преимуществом для Gripen E».

Предполагается, что Gripen E сможет выступать в роли тактического командира одного или нескольких аппаратов ACP, действуя совместно с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye. В случае Gripen F наличие двух членов экипажа в сочетании с ACP может дать Saab еще более привлекательные возможности для выхода на быстро развивающийся рынок Collaborative Combat Aircraft (CCA) — беспилотных боевых самолетов, действующих во взаимодействии с пилотируемыми истребителями.

В конечном счете даже истребитель четвертого поколения вроде Gripen способен сохранять высокую боевую ценность при работе в связке с беспилотными боевыми самолетами. А малозаметный высокопроизводительный беспилотник наподобие ACP может сделать такую связку еще эффективнее.

В отдельных сценариях это потенциально позволит военно-воздушным силам отказаться от части задач, для которых сегодня рассматриваются пилотируемые боевые самолеты шестого поколения, либо существенно сократить потребность в таких машинах.

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