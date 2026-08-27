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Российские археологи нашли рекордный клад из более чем 2600 средневековых серебряных монет

Археологи, ведущие раскопки в историческом центре Коломны, обнаружили более 2600 средневековых серебряных монет. По словам исследователей, это крупнейший из известных нетронутых кладов русских монет первой половины XV века.

Средневековые серебряные монеты, обнаруженные в Коломне / © РАН

Находку сделали во время охранно-спасательных раскопок, которые проводит экспедиция Института археологии Российской академии наук в Московской области. Экспедицию возглавляет А. В. Енгoватова, а непосредственно работами на участке руководит М. В. Афонин.

Монеты оказались спрятаны в небольшом керамическом кувшине, украшенном ангобной росписью. Владелец закопал сосуд в неглубокой естественной яме на территории средневекового посада Коломны — поселения за пределами укрепленной части города, неподалеку от кремля.

Внутри находилось более 2600 серебряных денег — основной денежной единицы того времени. Масштаб клада и хорошая сохранность монет позволяют археологам получить необычайно подробное представление о денежном обращении в Коломне и ее окрестностях в 1420-е годы.

Основную часть клада составляют монеты, отчеканенные во время правления великого князя Василия I Дмитриевича, занимавшего престол в 1389–1425 годах, и его сына Василия II Васильевича, вошедшего в историю под прозвищем Темный и правившего в 1425–1462 годах.

Василий I был сыном Дмитрия Донского — одного из наиболее известных правителей средневековой Руси.

По словам исследователей, монеты великих князей явно преобладают в составе клада, тогда как деньги удельных князей практически отсутствуют. Возможно, это отражает особенности денежной системы Коломны, которая была одним из важнейших городов Великого княжества Московского и в XIV–XV веках находилась под непосредственной властью великого князя.

После Москвы Коломна оставалась одним из крупнейших и наиболее значимых городов княжества.

Особую ценность представляют многочисленные серебряные монеты, отчеканенные непосредственно в Коломне в последние годы правления Василия I. На этих необычных монетах изображена летящая птица. Подобные экземпляры крайне редко встречаются в кладах, обнаруженных в других регионах.

Первичное исследование уже позволило выявить исключительно редкие монеты, которые, по всей видимости, отсутствуют даже в нумизматических коллекциях крупнейших российских музеев. Кроме того, специалисты обнаружили ранее неизвестные разновидности коломенской чеканки.

На сегодняшний день в составе клада выделено более 350 разновидностей монет.

Столь значительное количество местных денег особенно важно для нумизматов. Многие из них были изготовлены с использованием разных пар штемпелей, которые можно различить по небольшим особенностям изображений и надписей.

Сопоставляя монеты, отчеканенные одними и теми же штемпелями, специалисты смогут попытаться восстановить последовательность выпуска различных денежных серий Коломенского монетного двора на протяжении как минимум 15 лет.

Клад также может помочь определить последние выпуски коломенских монет с изображением птицы, которые, предположительно, чеканились в конце правления Василия I.

Размер клада говорит о том, что его владельцем был состоятельный человек. По мнению исследователей, серебро могло принадлежать высокопоставленному представителю великокняжеской администрации, местному чиновнику или зажиточному купцу. В любом случае для своего времени это было значительное состояние.

Самые поздние монеты, обнаруженные в кувшине, были выпущены Василием II во второй половине 1420-х годов. Это позволяет достаточно точно определить период, когда клад мог быть спрятан.

Исследователи предполагают, что деньги закопали именно в это время и впоследствии так и не забрали.

Исчезновение клада могло быть связано с одним из тяжелых периодов в истории средневековой Руси. В 1425–1427 годах города страны переживали вспышки эпидемий. Археологи не исключают, что владелец клада мог стать их жертвой и умереть, не успев вернуться за спрятанными деньгами. Впрочем, прямых свидетельств, позволяющих установить личность владельца или точно определить обстоятельства его смерти, пока нет.

Помимо загадки, связанной с владельцем клада, находка в Коломне может стать важнейшим источником для изучения экономики Великого княжества Московского начала XV века.

Монеты оказались спрятаны одновременно и сохранились как единый комплекс, а не были собраны современными коллекционерами. Поэтому специалисты могут рассматривать клад как своеобразный «снимок» денежного обращения на тот момент, когда его закопали.

Более 2600 монет позволяют не только изучать отдельные образцы средневековой чеканки, но и увидеть, какие деньги реально находились в обращении в одном из крупнейших городов Московского княжества почти шесть веков назад.